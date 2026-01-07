DailyGame
DailyGame - Gaming News - Fortnite 2026 Roadmap enthüllt: Alle Updates, Seasons und Kapitel in der Übersicht
3 Min. lesen
Epic verrät alle Termine für 2026

Fortnite 2026 Roadmap enthüllt: Alle Updates, Seasons und Kapitel in der Übersicht

Epic Games hat den Fortnite-Plan für 2026 veröffentlicht. Alle Update-Termine, Season-Wechsel und Hinweise auf Kapitel 8 inklusive.

i Fortnite 2026 Roadmap enthüllt: Alle Updates, Seasons und Kapitel in der Übersicht
Artikel von Markus +

Für Fortnite-Fans beginnt das neue Jahr mit einem ungewöhnlichen Blick hinter die Kulissen. Epic Games hat die komplette Update- und Season-Roadmap für 2026 veröffentlicht: offiziell, transparent und ungewöhnlich detailliert. Wer sich schon länger fragt, wann neue Seasons starten oder wie lange Kapitel 7 noch läuft, bekommt jetzt klare Antworten.

Fortnite ist mittlerweile in Kapitel 7 Season 01 angekommen und war 2025 abermals auf Xbox und PlayStation der meistgespielte Titel in den USA. Kapitel 7 hat gezeigt, dass Epic bereit ist, tiefgreifende Änderungen zu riskieren. Neue Landemechaniken, ein umgebautes Battle-Pass-System und frische Progression. Gut, nicht alles kam bei der Community gut an. Doch genau diese Experimente halten den mittlerweile zur „Plattform“ gewordenen Titel seit Jahren relevant.

Werbung

Ein seltener Schritt: Epic legt den Jahresplan offen

Die neuen Infos stammen aus der aktualisierten Creator-Roadmap auf Trello. Dort listet Epic alle geplanten Updates für das Jahr 2026 auf, meist im 2-Wochen-Rhythmus. Zwar betont das Studio, dass es zu Verschiebungen kommen kann, doch für viele Fortnite-Gamer ist allein diese Transparenz ein starkes Signal. Wahrscheinlich hat es schon jemand versucht, aber aus den Daten kann man keine Rückschlüsse auf kommende Seasons, Events und sogar Kapitel 8 zu ziehen. Ich mache es trotzdem. Immerhin gab es in den Vorjahren gewisse Ähnlichkeiten.

Der Zeitplan wirkt bewusst strukturiert, mit klaren Pausen und festen Event-Fenstern. Epic plant Updates unter anderem an folgenden Tagen:

Termine Mögliche Inhalte
9. & 22. Januar Neujahrs-Events, Bugfixes
5. & 19. Februar Season-Story, Map-Änderungen
5. & 19. März Season-Wechsel, Loot-Reset
1., 16. & 30. April Star-Wars-Event, Crossover
14. Mai Großes Mid-Season-Update
4. & 18. Juni Sommer-Event-Start
16. & 30. Juli Sommer-Skins, Limited-Modi
14. August Season-Finale-Vorbereitung
3. & 17. September Neue Season, Map-Update
1., 15. & 29. Oktober Halloween-Event, Fortnitemares
12. & 28. November Mini-Season, neues Kapitel
10. Dezember Winterfest, Geschenke

Auffällig ist eine längere Sommerpause zwischen dem 19. Juni und 15. Juli. Viele Fans sehen darin einen Hinweis auf den internen Sommerurlaub bei Epic Games. Ein Muster, das es auch in früheren Jahren gab.

Lesenswert
Fortnite, Call of Duty & Co: Alle spielen dieselben Games und das bremst die Branche (USA)
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders bald größer als Fortnite? – Streamer „übertreibt“ mit großer These
Lesenswerter Artikel
Weihnachten ohne Fortnite: Login-Ausfall legt Epic-Games-Server lahm
Lesenswerter Artikel
Epic zwingt Fortnite-Spieler öffentlich zu Entschuldigung – Bann und Klage sorgen für Aufsehen
Lesenswerter Artikel
Wann ist das nächste Fortnite Live-Event? – Alle Infos zu Terminen, Updates & Season 7
Lesenswerter Artikel
Fortnite plant angeblich DAS Weihnachts-Crossover schlechthin – Fans wären überrascht
Lesenswerter Artikel
Fortnite bekommt epische Percy-Jackson-Erfahrung– passend zum Start von Staffel 2 der Disney+-Serie
Lesenswerter Artikel
So wirst du in Fortnite wirklich besser: Der große Guide für mehr Victory Royales
Lesenswerter Artikel

Werbung

Wann kommen neue Seasons – und Kapitel 8?

Community-Analysen deuten darauf hin, dass Chapter 7 Season 2 zwischen Anfang März und Ende April laufen könnte. Besonders spannend: Das Update Ende April fällt erneut in den Zeitraum rund um den 4. Mai. Ein Datum, das Fortnite-Fans längst mit Star-Wars-Crossovern verbinden. Die Hoffnung ist groß. Lichtschwerter ziehen immer.  Auch eine Mini-Season im November gilt als nahezu sicher. Dieses Modell hat sich in den letzten drei Jahren etabliert. Sollte sich der Rhythmus wiederholen, könnte Kapitel 8 am 28. November 2026 starten, pünktlich vor dem Jahresendspurt.

Der letzte große Patch des Jahres ist für den 10. Dezember geplant. Traditionell bringt Epic dann das Winterfest zurück: Geschenke, spezielle Waffen, festliche Skins und die bekannte Lodge. Danach geht das Team in die Weihnachtspause. Trotz aller Planung bleibt eines sicher: Epic Games wird nicht alles vorab verraten. Fortnite lebt von Überraschungen und großen „Finalen“ und genau das erwarten die Fans auch 2026. Selbst mit dieser Tabelle, die rein zur Orientierung da ist.

Übrigens findest du bei uns auch interessante Guides zu Fortnite, die dir bestimmt weiterhelfen werden. Zuletzt widmeten wir uns den Fortnite Cash Cups.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!