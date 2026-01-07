Fortnite 2026 Roadmap enthüllt: Alle Updates, Seasons und Kapitel in der Übersicht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für Fortnite-Fans beginnt das neue Jahr mit einem ungewöhnlichen Blick hinter die Kulissen. Epic Games hat die komplette Update- und Season-Roadmap für 2026 veröffentlicht: offiziell, transparent und ungewöhnlich detailliert. Wer sich schon länger fragt, wann neue Seasons starten oder wie lange Kapitel 7 noch läuft, bekommt jetzt klare Antworten.

Fortnite ist mittlerweile in Kapitel 7 Season 01 angekommen und war 2025 abermals auf Xbox und PlayStation der meistgespielte Titel in den USA. Kapitel 7 hat gezeigt, dass Epic bereit ist, tiefgreifende Änderungen zu riskieren. Neue Landemechaniken, ein umgebautes Battle-Pass-System und frische Progression. Gut, nicht alles kam bei der Community gut an. Doch genau diese Experimente halten den mittlerweile zur „Plattform“ gewordenen Titel seit Jahren relevant.

Ein seltener Schritt: Epic legt den Jahresplan offen

Die neuen Infos stammen aus der aktualisierten Creator-Roadmap auf Trello. Dort listet Epic alle geplanten Updates für das Jahr 2026 auf, meist im 2-Wochen-Rhythmus. Zwar betont das Studio, dass es zu Verschiebungen kommen kann, doch für viele Fortnite-Gamer ist allein diese Transparenz ein starkes Signal. Wahrscheinlich hat es schon jemand versucht, aber aus den Daten kann man keine Rückschlüsse auf kommende Seasons, Events und sogar Kapitel 8 zu ziehen. Ich mache es trotzdem. Immerhin gab es in den Vorjahren gewisse Ähnlichkeiten.

Der Zeitplan wirkt bewusst strukturiert, mit klaren Pausen und festen Event-Fenstern. Epic plant Updates unter anderem an folgenden Tagen:

Termine Mögliche Inhalte 9. & 22. Januar Neujahrs-Events, Bugfixes 5. & 19. Februar Season-Story, Map-Änderungen 5. & 19. März Season-Wechsel, Loot-Reset 1., 16. & 30. April Star-Wars-Event, Crossover 14. Mai Großes Mid-Season-Update 4. & 18. Juni Sommer-Event-Start 16. & 30. Juli Sommer-Skins, Limited-Modi 14. August Season-Finale-Vorbereitung 3. & 17. September Neue Season, Map-Update 1., 15. & 29. Oktober Halloween-Event, Fortnitemares 12. & 28. November Mini-Season, neues Kapitel 10. Dezember Winterfest, Geschenke

Auffällig ist eine längere Sommerpause zwischen dem 19. Juni und 15. Juli. Viele Fans sehen darin einen Hinweis auf den internen Sommerurlaub bei Epic Games. Ein Muster, das es auch in früheren Jahren gab.

Wann kommen neue Seasons – und Kapitel 8?

Community-Analysen deuten darauf hin, dass Chapter 7 Season 2 zwischen Anfang März und Ende April laufen könnte. Besonders spannend: Das Update Ende April fällt erneut in den Zeitraum rund um den 4. Mai. Ein Datum, das Fortnite-Fans längst mit Star-Wars-Crossovern verbinden. Die Hoffnung ist groß. Lichtschwerter ziehen immer. Auch eine Mini-Season im November gilt als nahezu sicher. Dieses Modell hat sich in den letzten drei Jahren etabliert. Sollte sich der Rhythmus wiederholen, könnte Kapitel 8 am 28. November 2026 starten, pünktlich vor dem Jahresendspurt.

Der letzte große Patch des Jahres ist für den 10. Dezember geplant. Traditionell bringt Epic dann das Winterfest zurück: Geschenke, spezielle Waffen, festliche Skins und die bekannte Lodge. Danach geht das Team in die Weihnachtspause. Trotz aller Planung bleibt eines sicher: Epic Games wird nicht alles vorab verraten. Fortnite lebt von Überraschungen und großen „Finalen“ und genau das erwarten die Fans auch 2026. Selbst mit dieser Tabelle, die rein zur Orientierung da ist.

Übrigens findest du bei uns auch interessante Guides zu Fortnite, die dir bestimmt weiterhelfen werden. Zuletzt widmeten wir uns den Fortnite Cash Cups.

