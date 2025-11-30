Fortnite-Event „Zero Hour“ bricht Rekorde – 10,5 Millionen Spieler erleben episches Endgame-Finale

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fortnite hat es wieder geschafft: Mit dem Live-Event Zero Hour feierte Epic Games einen der spektakulärsten Kapitelwechsel der Spielegeschichte und zog dabei 10,5 Millionen Spielerinnen und Spieler direkt ins Spiel. Weitere drei Millionen Menschen sahen live über Streaming-Plattformen zu. Inhaltlich lieferte Zero Hour ein Finale, das sich klar an Marvel’s wohl besten Film „Avengers: Endgame“ orientierte, nur eben im typischen Fortnite-Stil: größer, wilder, überdrehter.

Zeitgleich dient das Event als Übergang von Chapter 6 zu Chapter 7, das später am Abend starten soll. Und wie erwartet setzte Epic auf ein gigantisches Cross-Over, selbst für Fortnite-Verhältnisse.

Fortnite „Zero Hour“-Event: Ein Crossover, das alles bisherige toppte!

Auf dem Schlachtfeld erschienen einige der größten Popkultur-Ikonen überhaupt: Power Rangers-Mechs, Iron Man, Superman, Godzilla, King Kong, Hatsune Miku, Kill Bill, einem übermächtigen Homer Simspon und sogar die beliebten K-Pop Demon Hunters. Gemeinsam stellten sie sich der Dark Presence, dem neuen übermächtigen Antagonisten, der das Fortnite-Universum bedrohte. Inklusive geiler Chopper-Momente, die stark an das erste Avatar-Filmfinale erinnerten. Sogar mit Absturz.

Trotz mehrerer Gefechte, darunter ein wilder Fight mit King Kong, ein Zusammenstoß mit einem Sternenzerstörer aus Star Wars und einem chaotischen Dimensionschaos blieb die „Dark Presence“ überraschend standhaft. Erst als Fortnite-Legende Jonesy im letzten Moment die Macht des Cubes herbeirief, wendete sich das Blatt. Ein Moment, der die gesamte Fortnite-Lore zurück auf die große Bühne brachte. Inklusive Super-Kick eines Mega-Mechs.

Fans haben inzwischen zahlreiche Easter Eggs entdeckt: Charaktere aus Steal the Brainrot, Miku auf Godzillas Kopf und zahllose visuelle Anspielungen auf frühere Kapitel und Storylines. Viele Spielerinnen und Spieler unterlegen den berühmten „Portal“-Moment bereits mit dem Avengers-Endgame-Soundtrack, mit erstaunlich gutem Timing.

Cinematic enthüllt Rückkehr der Original-Story

Nach dem interaktiven Finale begannen einige Spiele unerwartet zu crashen, nur um in eine neue, vollständig vorgerenderte Zwischensequenz überzugehen. Diese macht eines klar: Die ursprüngliche Fortnite-Storyline ist zurück. Die Helden der Seven, die Bedrohung durch die Last Reality, der Cube und seine mysteriöse Zivilisation, alles kehrt zurück ins Zentrum der Handlung. Und ja: Die Frage, wer den Mecha Team Leader steuerte, bleibt weiterhin ungeklärt.

Ein kurzer Teaser gab anschließend einen Ausblick auf Fortnite Kapitel 7, das auf einer neuen Map mit Fokus auf den Südwesten der USA startet. Highlights sind:

Hollywood-ähnliche Region

Anspielung auf Area 51

Neue Wingsuits für schnelleren Map-Transport

Fahrbare Reboot Vans

Doch die Ruhe währt nicht lange: Die Last Reality-Mutterschiff taucht auf und zerstört kurzerhand den Battle Bus, ein Schockmoment für langjährige Fans. Allerdings war das bereits seit einem Leak gestern bekannt.

Fortnite ging nach dem Event offline und kehrte später nachts (ca. 02:00 Uhr) mit dem Start von Chapter 7 zurück. Verschiedene Modi sind allerdings nicht spielbar! Reload, Ranked und Blitz Royale sind bis zum 04. Dezember offline. Der OG-Modus wird bis zum 11. Dezember offline sein.

Wie Epic das Gigantische dieses Events noch übertreffen will? Die Community ist gespannt und ein wenig besorgt, dass die Messlatte jetzt absurd hoch liegt.

