Fortnite Kapitel 7: Wird der Battle Bus kurzzeitig ersetzt?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fortnite ohne Battle Bus? Kaum vorstellbar, doch genau das soll laut mehreren bekannten Leakern in Kapitel 7 passieren. Wenn die neue Season am 30. November startet, gelangen Spielerinnen und Spieler angeblich nicht mehr per fliegendem Bus aufs Schlachtfeld, sondern… auf einer riesigen Tsunami-Welle.

Die Infos stammen ursprünglich von NotPaloleaks und wurden anschließend von bekannten Fortnite-Insidern wie Shiina und HYPEX bestätigt. Demnach werden Spieler in Chapter 7 nicht mehr einfliegen, sondern auf einer gigantischen Welle zur Insel surfen.

Werbung

Der Tsunami soll ähnlich funktionieren wie der Battle Bus: Er kommt aus zufälligen Richtungen, jede Runde beginnt also etwas anders. Allerdings liegt die Tsunami-Welle viel tiefer als der Bus. Dadurch können zu Beginn nur wenige Orte angesteuert werden. Die Folge: deutlich heftigere Early-Game-Fights, weil mehr Spielende auf engem Raum landen.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Battle Bus kommt wieder , aber wann?

Die Community kann aber aufatmen: Der Battle Bus verschwindet nicht dauerhaft. Laut Leaks handelt es sich um ein temporäres Event, das perfekt zum neuen Westküsten-USA-Setting von Kapitel 7 passen soll.

Dataminer haben sogar eine Quest-Reihe entdeckt, in der Spieler Teile des Battle Bus suchen müssen, um ihn wieder aufzubauen. Wann der Bus zurückkehrt, ist noch unklar. Sicher ist aber: Fortnite verabschiedet sich nicht dauerhaft vom ikonischen Symbol.

Egal ob Bus oder Welle, der Kapitel-Start in Fortnite dürfte diesmal besonders spektakulär ausfallen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!