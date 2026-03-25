Das beliebte Videospiel Horizon Chase Turbo wird bald digital verschwinden!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Die beiden Titel Horizon Chase und Horizon Chase Turbo werden ab dem 01.06.2026 weder im Nintendo eShop noch in anderen digitalen Stores mehr erhältlich sein. Dies wurde offiziell angekündigt. Eine Begründung blieb aus.

Warum passiert das?

Warum der Titel von allen digitalen Anbietern verschwindet wird nicht gesagt. Es ist aber zu anzunehmen, dass die Massenentlassung bei Epic Games damit zu tun hat. Der Publisher hat im Jahr 2023 das brasilianische Studio Aquiris Game Studio übernommen, welches Horizon Chase entwickelt hatte. Epic Games – von welchem unteranderem Fortnite stammt, hat erst kürzlich über 1000 Mitarbeiter entlassen, was offenbar nicht nur künftige Videospiele, sondern auch bereits veröffentlichte Titel betrifft.

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Was gilt für die Käufer des Titels?

Auch nach dem 01.06.2026 kann nach dem Erwerben weiterhin heruntergeladen und gespielt werden. So ist das zumindest bei Nintendo. Wer den Titel noch spielen möchte will, der kann diesen bis Ende Mai noch überall kaufen.

Horizon Chase Turbo

Horizon Chase ist 2015 und die erweitere Version Horizon Chase Turbo 2018 erschienen. Eine Hommage an klassische Rennspiele der 80er und 90er. Die Entwickler wurden von Out Run, Top Gear, Rush und weiteren ähnlichen Rennklassikern aus dieser Zeit inspiriert. Der Titel hatte sogar einen Split-Screen Mehrspielermodus für alle Spielmodi. Man fährt sein Auto durch lauter besondere Ortschaften, während man jeder Wettersituation trotzt. Von klaren Sonnenuntergängen, Regen, Schnee, Sandstürme und sogar ausbrechenden Vulkanen. Für den Soundtrack hat man Barry Leitch gewonnen, welcher die Musik von den Klassikern Lotus Turbo Challenge, Top Gear and Rush. komponiert hatte. Erschienen ist der Titel auf allen damals gängigen Plattformen: PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Xbox One, Windows und sogar Linux.

Unverständnis von den Spielern

Die Fans sind enttäuscht. Während manche zumindest Verständnis für wirtschaftliche Entscheidungen zeigen, kritisieren die meisten die Entfernung, eines beliebten Videospiels, welches auch ohne online-Funktionen spielbar ist. Der Titel hätte auch keine teuren Lizenztitel oder Markeninhalte, weswegen die Kosten zur Erhaltung des Angebots marginal ausfallen würden.

Man erkennt hier den Einfluss von großen Publishern auf kleine Entwicklerstudios. Auch wie zukunftssicher digitale Videospiele sind, wird hier abermals deutlich. Der Nachfolger Horizon Chase 2 bleibt aber online weiterhin verfügbar.

Quelle: x.com via HorizonChase

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