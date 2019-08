Share on Facebook

Yu Suzuki, der Schöpfer und Leiter vieler Sega-Klassiker, ist im Moment vielleicht mit seinem eigenen Projekt beschäftigt, aber das bedeutet nicht, dass es keine anderen Optionen auf dem Tisch gibt. In einem kürzlich geführten Interview zeigte Suzuki Interesse an einem Rückblick auf einige ältere Franchise-Unternehmen. Darunter die SEGA-Klassiker Virtua Fighter und Out Run.



Im Gespräch mit VideoGamesChronicle sagte er:

„Ja, es könnte etwas passieren. Aber da die von Ihnen erwähnte IP Sega gehört, müsste ich mit ihnen zusammenarbeiten. Ich bin ein spezieller Berater von Sega, aber wir müssen uns unterhalten.“

Yu Suzuki ist für viele der frühen 3D- und polygonalen Hits von Sega bekannt, und einige dieser Klassiker zurückkehren zu sehen, wäre ein willkommener Anblick für Gaming-Retro-Fans. Im Moment ist der beste Weg, einige der alten Sega-Spiele zu spielen, seltsamerweise ein anderes Videospiel. Die Yakuza-Serie diente als Pseudo-Zeitkapsel für Arcade-Klassiker, eine Oase für alle, die in der heutigen Zeit Space Harrier, Virtua Fighter 2 oder Out Run spielen möchten.

Natürlich hat Shenmue dasselbe mit seinen Arcade-Klassikern gemacht. Shenmue 3 wird Ende dieses Jahres am 19. November erscheinen und ist eine Hommage an eine längst vergangene Zeit. Es wird uns zwar nur einen kleinen Einblick in Ryos Suche geben, aber ich wäre nicht überrascht, wenn mehr Sega-Nostalgie die Landschaft prägen würde.

Im Moment scheint es Suzukis Fokus zu sein, das nächste Kapitel im Shenmue-Franchise herauszubekommen. Virtua Fighter-Fans werden wahrscheinlich etwas länger warten müssen. Doch wenn der dritte Teil, einer eigentlich 17-teiligen-Spieleserie herauskommt und erfolgreich ist, könnten die Neuerfindungen der Retro-Klassiker auch schon wieder vom Tisch sein. Immerhin ist ein Shenmue 4 nicht ausgeschlossen!