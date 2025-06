Fortnite: So bekommst du den Battle Bus SUV – kostenlos über Rocket League

Der legendäre Battle Bus ist nicht mehr nur ein Symbol für den Absprung – jetzt kannst du ihn auch als SUV-Fahrzeugskin in Fortnite fahren. Doch der Weg dorthin ist etwas ungewöhnlich und hängt eng mit Rocket League zusammen. Hier erfährst du, wie du dir den Battle Bus sichern kannst – und warum du schnell sein musstest.

Was ist der Battle Bus SUV?

Der Battle Bus SUV ist ein kosmetischer Fahrzeug-Skin für die neuen fahrbaren SUVs in Fortnite. Er basiert auf dem ikonischen Bus, mit dem Spieler seit Jahren ins Match springen – und wurde ursprünglich in Rocket League eingeführt. Die Variante, die jetzt in Fortnite verfügbar ist, ist die Titanium White Edition, ein besonders seltiger Look.

So bekommst du den Battle Bus SUV in Fortnite

1. Besitz in Rocket League erforderlich

Um den Battle Bus SUV in Fortnite zu erhalten, musstest du ihn zuerst in Rocket League besitzen – und zwar die Titanium White-Version, die vom 8. bis 12. Juni 2025 kostenlos im Epic Games Store erhältlich war.

2. Verknüpfte Epic Games-Konten

Wichtig: Dein Rocket League– und Fortnite-Account müssen über denselben Epic Games-Account laufen. Nur dann wird der Battle Bus automatisch in dein Fortnite-Inventar übertragen – was laut Berichten ab dem 18. Juni 2025 geschieht.

3. Kein Item-Shop – (noch) nicht

Aktuell ist der Battle Bus nicht im Item-Shop erhältlich. Es gibt keine offizielle Bestätigung, ob oder wann er dort auftauchen wird – aber viele Fans hoffen auf eine spätere Veröffentlichung.

Was, wenn du ihn verpasst hast?

Falls du die Titanium White-Version in Rocket League nicht rechtzeitig beansprucht hast, sieht es momentan schlecht aus. Es gibt keine Möglichkeit, den Battle Bus SUV nachträglich zu erhalten – es sei denn, Epic Games bringt ihn später in den Shop oder startet ein neues Event.

