Fortnite x Disney: Virtuelle Themenparks kommen 2026

Epic Games und Disney haben eine bahnbrechende Partnerschaft angekündigt, die es Spielern ermöglichen wird, virtuelle Disney-Parks direkt in Fortnite zu erkunden. Diese neue digitale Welt soll 2026 starten und basiert auf der leistungsstarken Unreal Engine.

Disney investierte 1,5 Milliarden US-Dollar in Epic Games, um eine vollständig immersive, spielergetriebene Disney-Welt innerhalb von Fortnite zu erschaffen. Dabei geht es nicht nur um Skins oder zeitlich begrenzte Events, sondern um eine komplette digitale Erlebniswelt, die sich mit realen Disney-Parks verbinden könnte.

Zu den geplanten Inhalten gehören:

Magic Kingdom und Star Wars: Galaxy’s Edge als spielbare Welten

als spielbare Welten Interaktive Erlebnisse , bei denen Spieler Shows streamen, shoppen und soziale Aktivitäten genießen können.

, bei denen Spieler Shows streamen, shoppen und soziale Aktivitäten genießen können. Neue Spielmodi, die sich von klassischen Fortnite-Mechaniken unterscheiden.

Epic Games präsentierte erste visuelle Eindrücke dieser virtuellen Disney-Welt während des State of Unreal Showcase. Die gezeigten Bilder lassen vermuten, dass die Parks nicht nur detailgetreu nachgebaut werden, sondern auch spielerische Elemente enthalten, die das Erkunden und Interagieren mit der Umgebung spannend machen. Ein besonders interessanter Aspekt ist die mögliche Verknüpfung mit realen Disney-Parks.

Wie wird die Kooperation zwischen Disney und Fortnite umgesetzt?

Laut ersten Berichten könnten Spieler durch Besuche in echten Parks exklusive digitale Inhalte freischalten oder ihre Erlebnisse in Fortnite fortsetzen. Dies könnte eine völlig neue Art der Cross-Reality-Erfahrung schaffen. Disney Imagineering VP Asa Kalama erklärte, dass das Ziel sei, eine Verbindung zwischen physischen und digitalen Erlebnissen zu schaffen. Beispielsweise könnte ein Besuch der Smuggler’s Run-Attraktion in einem echten Disney-Park dazu führen, dass Spieler spezielle Inhalte in Fortnite freischalten.

Die virtuelle Disney-Welt soll 2026 in Fortnite integriert werden. Bis dahin bleibt abzuwarten, welche weiteren Details Epic Games und Disney enthüllen werden. Mit dieser Partnerschaft könnte Fortnite eine völlig neue Dimension erreichen und sich von einem reinen Battle-Royale-Spiel zu einer umfassenden digitalen Erlebnisplattform entwickeln.

