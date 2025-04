Wann findet das nächste Fortnite-Live-Event statt?

Ein weiteres episches Fortnite-Live-Event steht vor der Tür! Am Samstag, den 7. Juni 2025 wird mit „Death Star Sabotage“ das große Finale der Galactic Battle-Season eingeläutet, einer Zusammenarbeit zwischen Epic Games und Star Wars, die viel verspricht.

Bereits seit dem 21. April schwebt der legendäre Todesstern sichtbar über der Battle-Royale-Insel und kündigt das bevorstehende Spektakel an. Wer also regelmäßig Fortnite spielt, dürfte die galaktischen Vorzeichen längst bemerkt haben.

Fortnite: Was erwartet uns beim nächsten Live-Event?

Das Event markiert den Höhepunkt von Kapitel 6, Season 3, die am 2. Mai 2025 startet und in fünf wöchentlichen Kapiteln auf den Showdown zusteuert. Spieler durchleben unter anderem Events wie „Der Aufstieg des Mandalorianers“ oder die „Bombardierung des Sternenzerstörers“, bevor es dann im finalen Kapitel in den Todesstern selbst geht.

Laut Epic Games werden Charaktere wie Daigo und der Baron in die Geschichte eingebunden, mit potenziell spielentscheidenden Rollen. Wer beim Live-Event dabei sein will, sollte sich rechtzeitig einloggen und sich einen Platz im Spiel sichern. Fortnite ist bekannt dafür, dass Server kurz vor Eventstart an ihre Grenzen geraten.

Wie funktioniert die Teilnahme am Event?

Ganz einfach: Logge dich zur angegebenen Uhrzeit in Battle Royale oder Zero Build ein. Wie bei früheren Live-Events wird ein Countdown direkt im Spiel zu sehen sein. Bedenke, dass du frühzeitig ein Match starten solltest, zu spätes Einloggen könnte bedeuten, dass du das Event verpasst. Dann kannst du nur noch via YouTube oder Twitch „mitschauen“.

Das letzte Event fand vom 10. bis 15. Februar 2025 statt und war der Abschluss der ersten Staffel von Kapitel 6 mit dem Titel „Jäger“. Hier stand der Charakter Daigo im Mittelpunkt, der durch interaktive Quests und tägliche Zwischensequenzen eine besondere Tiefe erhielt. Die rituelle Aktivierung seiner Masken wurde zum zentralen Story-Element, ein Konzept, das viele Fans faszinierte.