Fortnite bekommt eine neue Alterswarnung – und eine Skin ist dafür verantwortlich
Die Fortnite Altersfreigabe wurde von der ESRB angepasst. Grund für die neue Warnung „Suggestive Themes“ ist ein Skin.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Bei Fortnite hat sich an der offiziellen Altersbewertung etwas geändert – und der Grund dafür ist ausgerechnet eine Skin. Die amerikanische ESRB hat die Inhaltsbeschreibung des Spiels aktualisiert und „Suggestive Themes“ ergänzt. Die Alterseinstufung selbst bleibt allerdings unverändert bei „Teen“, also ab 13 Jahren.
Damit ist Fortnite offiziell etwas freizügiger geworden, zumindest aus Sicht der amerikanischen Prüfstelle.
Poison Ivy sorgt für neue Einstufung
Besonders interessant ist die konkrete Beschreibung der ESRB. Dort wird nun darauf hingewiesen, dass Spieler auf eine weibliche Figur mit ausgeprägtem Dekolleté und sichtbarerem unteren Brustbereich treffen können. Damit dürfte ziemlich eindeutig Poison Ivy gemeint sein.
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Die DC-Figur bekam im Rahmen des „Hot Bat Summer“-Events ein besonders freizügiger Sommerskin. Auch Harley Quinn und Catwoman erhielten entsprechende Outfits. Poison Ivy fällt dabei allerdings besonders auf und gilt als eine der freizügigsten Skins, die Fortnite bislang angeboten hat. Interessant: Die entsprechenden Sommer-Skins wurden bereits zuvor auf bestimmte Teen-13+-Erlebnisse beschränkt und konnten nicht in allen kinderfreundlicheren Fortnite-Modi verwendet werden.
Epic geht einen neuen Weg
Die Änderung kommt nicht völlig überraschend. In den vergangenen Monaten sind immer mehr Skins und Animationen aufgetaucht, die deutlich stärker auf eine erwachsene Optik setzen. Das steht durchaus im Kontrast zu Epics früherer Haltung. Bereits 2018 hatte das Unternehmen beispielsweise eine auffälligere Animation bei der Calamity-Skin als Fehler bezeichnet und schnell wieder entfernt.
Inzwischen scheint sich die Richtung allerdings verändert zu haben. Die ESRB-Bewertung macht diesen Wandel nun sogar offiziell sichtbar. „Suggestive Themes“ bedeutet laut ESRB lediglich leichte anzügliche beziehungsweise provokante Inhalte – Fortnite bleibt also weiterhin ein Teen-Spiel und wird keineswegs plötzlich zu einem Spiel für Erwachsene.
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Trotzdem ist die neue Warnung bemerkenswert. Denn damit steht jetzt schwarz auf weiß in der offiziellen Altersbeschreibung von Fortnite, dass Spieler auf deutlich freizügigere Charakterdarstellungen treffen können. Und Poison Ivy dürfte daran einen ziemlich großen Anteil haben.
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In diesem Artikel sprechen wir über das erneute Bot-Problem im Spiel.
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