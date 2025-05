Apple sperrt Fortnite weiterhin vom App Store aus, nun reagiert Epic Games

Fortnite ist nach wie vor nicht im App Store von Apple verfügbar – und das, obwohl Epic Games alles versucht hat, um das beliebte Spiel nach fünf Jahren zurück auf iOS zu bringen. Nach einem langen Rechtsstreit und einem Sieg vor Gericht war die Hoffnung groß, dass Fortnite endlich wieder auf Apple-Geräten spielbar sein würde. Doch nach dem neuesten Versuch, das Spiel am 9. Mai 2025 für das Update v35.10 zur Prüfung einzureichen, zog Apple den Stecker.

Es ist kaum zu glauben, dass es schon fast 5 Jahre her ist, dass Fortnite seine Rückkehr auf den iOS App Store anstrebte. 2020 entschied sich Epic Games, Fortnite aus dem App Store zu entfernen, nachdem Apple eine hohe Provision für In-Game-Käufe durch setzte. Dieser Schritt führte zu einem monatelangen Rechtsstreit.

Apple hatte in der Vergangenheit erklärt, dass Epic Games gegen die Regeln des App Stores verstoßen habe, indem sie versuchten, eine eigene Zahlungsabwicklung zu implementieren, was den Umsatz von Apple umging. Nach der Entscheidung des Gerichts, die Epic Games unterstützte, war die Hoffnung groß, dass Fortnite bald wieder auf iOS und im App Store verfügbar sein würde.

Fortnite: Die jüngste Blockierung und die Epic Games-Reaktion

Doch die neueste Episode des Dramas nimmt eine unerwartete Wendung: Nachdem Epic Games Fortnite am 9. Mai 2025 erneut zur Überprüfung eingereicht hatte, wurden sie weniger als eine Woche später gezwungen, das Spiel erneut zurückzuziehen. Der Grund? Apple blockierte die Re-Submission mit der Begründung, dass Epic Games in der App den US-App Store integrieren wollte, was zu Problemen bei der Verfügbarkeit des Spiels führen könnte.

„Apple hat unsere Fortnite-Einreichung blockiert, sodass wir nicht auf den US App Store oder den Epic Games Store für iOS in der Europäischen Union veröffentlichen können“, erklärte der Fortnite-Account auf X.com (ehemals Twitter). Damit bleibt Fortnite auf iOS-Geräten weiterhin offline.

Die Reaktion von Apple?

Apple reagierte schnell auf den Block, indem sie über X.com erklärten, dass Epic Sweden die App ohne den US-App Store einreichen solle, um Fortnite in anderen Regionen nicht zu beeinträchtigen. Apple betonte, dass keine Maßnahmen ergriffen wurden, um Fortnite aus anderen Märkten zu entfernen.

„Wir haben Epic Schweden gebeten, das App-Update erneut einzureichen, ohne den US-Storefront des App Stores zu berücksichtigen, um Fortnite in anderen Regionen nicht zu beeinträchtigen. Wir haben keine Maßnahmen ergriffen, um die Live-Version von Fortnite von alternativen Vertriebsplattformen in der EU zu entfernen“, via Mark Gurman von Bloomberg auf „X.com“.

Dies lässt vermuten, dass die Blockierung von Fortnite nichts mit dem früheren Rechtsstreit zu tun hat, sondern auf technische Herausforderungen beim Einreichen von App-Updates zurückzuführen ist.

Was jetzt bleibt, ist die Unsicherheit, ob und wann Fortnite wieder auf iOS-Geräten verfügbar sein wird. Apple und Epic Games scheinen in einer Sackgasse zu stecken. Während Epic Games weiterhin auf die Rückkehr des Spiels hofft, bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und ob Apple eine Lösung finden wird, die es Fortnite ermöglicht, endlich wieder auf dem iPhone und iPad zu landen.