Naughty Dog arbeitet an neuem Spiel – nicht The Last of Us?

Naughty Dog gab bekannt, dass ihr neustes Spiel in Entwicklung sei. Doch The Last of Us Part III ist es vielleicht nicht.

Viel zum Lachen gibt es in The Last of Us Part 2 für Ellie nicht. Ob das in Part 3 besser wird? - (C) Naughty Dog, PlayStation Studios

Naughty Dogs Chef Neil Druckmann hat bestätigt, dass sich das Sony-Entwicklerstudio für ihr neustes Spiel entschieden haben. Im Interview mit dem Kinda Funny Spoilercast (via IGN) gab er hingegen auch zu verstehen, dass es sich dabei nicht unbedingt um The Last of Us Part III handelt.

,,Ich weiß, dass die Fans wirklich gerne The Last of Us Part 3 hätten. Das höre ich die ganze Zeit. Alles was ich dazu sagen kann ist, dass wir bereits an unserem neuen Spiel arbeiten und die Entscheidung bereits gefällt wurde. Ich kann nicht sagen, worum es sich dabei handelt, aber das ist der Prozess, nach dem wir arbeiten. Wir haben viele verschiedene Dinge in Betracht gezogen und uns für die Sache entschieden, die uns am meisten begeistert hat.” WERBUNG

Druckmann lässt unklar, ob Naughty Dogs neuestes Spiel die Fortsetzung zum kontroversen Part II von 2020 ist. Er führt weiter aus: ,,Am Ende eines jeden Projekts erforschen wir absichtlich mehrere verschiedene Projekte. Einige davon könnten eine Fortsetzung sein, und dann ein Haufen neuer Ideen. Und dann denken wir: ‘Wo liegen unsere Leidenschaften?'”

Neue Marke von Naughty Dog?

Ob es sich bei dem neuen Spiel also um eine völlig neue IP handelt oder doch eine bekannte Fortsetzung ist, bleibt offen. Bereits vor einigen Monaten spekulierten wir, dass Naughty Dogs neustes Spiel von Fantasy-Elementen angehaucht und eine Art Rollenspiel sein könnte. Nach dem überwältigendem Erfolg der Serienadaption von The Last of Us, könnte aber auch eine Spielefortsetzung erneut im Raum stehen. Nachdem die Dreharbeiten zur zweiten Staffel bereits im Sommer beginnen könnten, würde der Serie schon bald das Material ausgehen.

In der Zwischenzeit können sich Fans der Reihe jedoch auf etwas anderes freuen. So wird Naughty Dog Chef Neil Druckmann nicht müde zu betonen, dass der kommende Multiplayerspiel im “The Last of Us”-Universum ehrgeizig wird. Neusten Gerüchten zufolge könnte das Spiel sogar auch für die vergangenen Konsole, die PS4, erscheinen.