The Last of Us: Multiplayer-Spiel wird ehrgeizig, so Neil Druckmann

Überall The Last of Us. Morgen startet die TV-Serie auf HBO (bei uns auf Sky Atlantic), über The Last of Us: Part 3 wird offen gesprochen und das Multiplayer-Spiel steht in den Startlöchern. Naughty Dog ist ohne Frage eines der stärksten Spielestudios von Sony und mit seinen Franchises unheimlich stark. Es scheint jedoch, dass das nächste Projekt größer wird als alles andere.

In einem Interview hat Neil Druckmann nun angekündigt, dass der bevorstehende The Last of Us Multiplayer-Titel von Naughty Dog das “ehrgeizigste Projekt” ist, dass sie jemals gemacht haben.

The Last of Us: Multiplayer-Spiel bereits seit längerem in Entwicklung

Eine große Ankündigung des Spiels in Kürze ist unwahrscheinlich. Naughty Dog möchte den Druck auf seine Mitarbeiter reduzieren und möchte das Spiel erst kurz vor Release vorstellen. Das Multiplayer-Projekt von Naughty Dog dürfte trotzdem schon sehr weit fortgeschritten sein, wie einige Leaks und Gerüchte deuten. Der Co-Präsident von Naughty Dog, Neil Druckmann, sagte im Interview mit Comicbook.com, dass das Multiplayer-Projekt lange vor The Last of Us Part 2, das 2020 veröffentlicht wurde, in Entwicklung war.

“Das ist das ehrgeizigste Projekt, das wir je gemacht haben. Die Welt noch weiter erweitern. Es erzählt weiterhin eine Geschichte, aber in einem Multiplayer-Raum. Ich werde dazu nicht zu viel sagen”, so Druckmann.

Sollten wir es nicht schon spielen können? Der The Last of Us Multiplayer-Live-Service-Titel sollte ursprünglich der Factions-Modus von The Last of Us Part 2 werden. Doch aufgrund der Ambitionen von Naughty Dog, wurde es bald zu einem eigenen Spiel.

Release-Gerüchte

Die große Frage, die sich PlayStation- und The Last of Us-Fans stellen: wann erscheint der Multiplayer-Titel? Nun, genaue Angaben gibt es nicht, allerdings erwarten Insider das Spiel bereits 2023. Immerhin steht in Kürze ein neuer The Last of Us-Release an. The Last of Us Part 1 wird am 3. März 2023 endlich für Windows PC erscheinen.

