The Last of Us: Geplantes Multiplayer-Spiel auch für die PS4?

Das kommende Multiplayer-Spiel im The Last of Us-Universum könnte auch noch für die Sony PlayStation 4 (PS4) erscheinen.

Auf einen neuen The Last of Us-Multiplayer ála "Factions 2" würden sich die Fans sicherlich freuen! - ©Naughty Dog; Bildmontage - DailyGame

Mit all dem Hype, dass das The Last of Us-Franchise von Naughty Dog derzeit durch die HBO-TV-Serie erlebt, steigt auch die Spannung auf das geplante Multiplayer-Spiel. Auch wenn die PlayStation 5 (PS5) nun wesentlich leichter zu kaufen ist, als noch vor einigen Monaten, fragen sich Spieler, ob das The Last of Us Multiplayer-Spiel auch für die PS4 erscheinen wird.

Obwohl die Fakten über das neue Spiel von Naughty Dog dünn sind, wissen wir, dass es eine Art Fortsetzung von Factions ist, dem Multiplayer-Part von The Last of Us. Nun deutet eine Stellenbeschreibung darauf hin, dass der Titel auch für die PlayStation 4 (PS4) erscheinen wird.

The Last of Us: Multiplayer-Spiel auch für die PS4?

Eine neue Stellenanzeige auf der Website von Naughty Dog weist auf die PS4-Veröffentlichung des Multiplayer-Titels The Last of Us hin. Während in der Beschreibung nicht explizit der Titel erwähnt wird, kann man sich anhand des Textes einen Reim daraus machen, worum es geht: “Mach mit, wenn wir dieselbe Sensibilität und Leidenschaft in unser erstes eigenständiges Multiplayer-Projekt einbringen.” – Nach aktuellen Wissensstand handelt ist The Last of Us derzeit das einzige Multiplayer-Spiel, dass sich derzeit bei Naughty Dog in Entwicklung befindet.

Warum auch für die PlayStation 4? Weiteres heißt es in der Stellenbeschreibung, dass der Jobkandidat oder Jobkandidatin “Arbeitskenntnisse von PS4- und PS5-Systemen” kennen sollte. Dies deutet darauf hin, dass der Multiplayer-Titel auch für die PS4 geplant ist. Das wäre durchaus sinnvoll, immerhin erschien The Last of Us: Part 2 für für die PS4. Natürlich kann man sich nicht darauf festnageln, weil Arbeitskenntnisse für die PS4 erwähnt werden. Es könnte auch ganz anders kommen und das Spiel erscheint ausschließlich für die PlayStation 5.

PlayStation 4 feiert ein Jahrzehnt am Markt

Irgendwann muss aber auch Schluss sein. Heuer feiert die PS4 ihren 10. Geburtstag. Die Spielkonsole von Sony erschien am 15. November 2013 in den USA, am 29. November 2013 in Europa und am 22. Februar 2014 in Japan. Andererseits gibt es eine Spielerbasis von mehr als 100 Millionen, da sich die PS4 bisher 117 Millionen Mal verkauft hat. Einige davon werden auf die PS5 bereits gewechselt haben, die sich bisher 32 Millionen Mal verkauft hat. Eine PS4-Version des The Last of Us-Multiplayer-Spiels würde also durchaus Sinn machen. Letztendlich muss diese Information jedoch von Naughty Dog bestätigt werden.