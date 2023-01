Naughty Dog – Zukünftige Spiele von Elden Ring inspiriert

Naughty Dogs Neil Druckmann interessiert sich für ein Spieldesign, das vor kurzem Elden Ring zu großem Erfolg verhalf.

Im Zuge der am 16. Januar auf Sky startende Serienadaption von The Last of Us, macht Neil Druckmann, Game Director und Co-Präsident von Naughty Dog, derzeit vermehrt die Presserunden. Während er unter anderem einräumt den zweiten Teil der Erfolgsreihe zu früh vor dem tatsächlichen Release angekündigt zu haben, warnt er andererseits auch vor möglichen Spoiler von Part III. In einem neuen Interview mit der Washington Post ging Druckmann nun auf die Zukunft von Naughty Dog ein und an welchen Spielen man sich zukünftig orientieren möchte.

Elden Ring und Inside – die Zukunft von Naughty Dog

Sie zeigte sich der Game Director vor allem von einem Spiel begeistert, das im letzten Jahr besonders hohe Wellen schlagen konnte; Das japanische Rollenspiel Elden Ring, von den “Dark Souls”-Machern FromSoftware. Das Spiel begeisterte vor allem durch die scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten beim Bestreiten der Hauptstory. So nimmt das Spiel die Spieler nicht bei der Hand und lässt ihnen grundsätzlich die freie Wahl, in welche Richtung sie ihr Abenteuer führen möchten. Und genau diese minimalistische Form des Storytellings scheint Naughty Dog nun besonders zu gefallen.

“In der letzten Zeit bin ich vor allem sehr an Dingen wie Elden Ring und Inside interessiert, die nicht so sehr auf eine traditionelle Narrative setzen, um ihre Geschichte zu erzählen. […] Das beste Storytelling in The Last of Us ist teilweise in den Zwischensequenzen, aber eine Menge davon ist auch im Gameplay und während man sich in den Umgebungen bewegt und wie man die Geschichte eines Ortes kennenlernt, während man ihn erkundet. Für mich ist das im Moment teils die größte Freude die ich aus Spielen herausbekomme, die ihrem Publikum anvertrauen Dinge selbst herauszufinden. [Spiele] die einem nicht die Hand halten, das ist das Zeug das mich zukünftig besonders beschäftigt.”

Neben Elden Ring erwähnt der Co-Präsident von Naughty Dog dabei auch das Indie-Spiel Inside von den “Limbo”-Machern. Ähnlich wie sein spiritueller Vorgänger setzt auch Inside auf eine minimalistische Geschichte, die hauptsächlich durch Umgebungen erzählt wird. Dass sich Naughty Dog für solche Spiele besonders interessiert ist indes eine logische Entwicklung. Immerhin finden, wie Druckmann erwähnt, einige der düstersten Geschichten in den beiden “The Last of Us”-Spielen im Grunde nur in den Köfpen der Spieler statt. Wenn Dokumente gefunden, gelesen und eingeordnet werden. Ein Fokus auf diesen Aspekt, vor allem mit der Rafinesse des Studios für gute Geschichten, könnte narratives Gaming, so wie wir es kennen, erneut verändern.