The Last of Us: Craig Mazin von HBO-TV-Serie überzeugt

Craig Mazin der Videospielekenner: "Ich habe so etwas noch nie erlebt und spiele seit 1977 Videospiele", über The Last of Us, dass bald als HBO-TV-Serie startet.

Die TV-Serie zu The Last of Us startet 2023. - (C) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

The Last of Us ist eine der besten narrativen Videospiele, die je gemacht wurden. Wenn die Spielserie von Naughty Dog mit der kommenden HBO-TV-Serie den Sprung ins Fernsehen schafft, wird die Geschichte um Joel und Ellie einem noch breiteren Publikum präsentiert. Laut dem Showrunner der Serie, Craig Mazin (Chernobyl, Scary Movie 4), ist es eine Geschichte, die als die beste gilt, die jemals in einem Videospiel erzählt wurde.

Worin besteht die Stärke von The Last of Us? Laut Mazin (und Kennern der Spiele) ist die größte Stärke, dass die Geschichte äußerst geerdet ist. Joel und Ellie sind Protagonisten die keine Superhelden oder Übermenschen sind, sondern auch ihre Schwächen zeigen. In Videospielen eigentlich kaum vorstellbar.

In einem Interview mit Empire sagte Mazin: “Es ist ein offener Fall: Dies ist die größte Geschichte, die jemals in Videospielen erzählt wurde.”

The Last of Us auch als TV-Serie erfolgreich?

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben wir einige Enten erlebt, also Videospiel-Adaptierungen für das Fernsehen oder Kino, die nicht sonderlich erfolgreich waren. Klar, wir haben Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu oder Sonic the Hedgehog im Kino gefeiert, aber wer möchte sich noch an die Live-Action-Adaption von Super Mario Bros. erinnern – oder an Far Cry? Selbst DOOM war mit Dwayne “The Rock” Johnson ein Desaster, bis auf wenige Minuten Screenzeit.

Was macht die HBO-TV-Serie zu The Last of Us besser? Laut Craig Mazin schafft die Show so ein Gleichgewicht zwischen der Treue zum Ausgangsmaterial und der Erweiterung mit neuen Ideen. “Spiele selbst sind oft brillant zu spielen und überhaupt nicht brillant anzusehen, wenn sie dramatisiert werden”, so der US-amerikanische Drehbuchautor und Filmregisseur. “Neil [Druckmann von Naughty Dog] und ich mussten immer zu fragen: ‘Warum machen wir nur das, was im Spiel ist? Was können wir tun, um zu expandieren?'”

The Last of Us startet am 15. Januar 2023 auf HBO. Bei uns startet die TV-Adaption der Naughty Dog-Spielserie am 16. Januar 2023 auf Sky und WOW (Deutschland). Erst kürzlich erschien das Remake des ersten Teils für die PlayStation 5 (PS5). The Last of Us Part 1 wird am 3. März 2023 für Windows PC erscheinen. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass das nächste Einzelspieler-Spiel von Naughty Dog der The Last of Us Part 3 wird.