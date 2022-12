The Last of Us Part 3 – Entwicklung dürfte im Gange sein

Nach dem Release des Remake zu Part 1 dürfte sich Naughty Dog auf The Last of Us Part 3 konzentrieren (neben Factions 2).

Viel zum Lachen gibt es in The Last of Us Part 2 für Ellie nicht. Ob das in Part 3 besser wird? - (C) Naughty Dog, PlayStation Studios

The Last of Us ist das größte Franchise, dass der exklusive PlayStation-Entwickler Naughty Dog hervorgebracht hat. Bereits Anfang nächsten Monats startet die TV-Serien-Adaption mit bekannten Serien-Schauspielern hierzulande auf Sky Atlantic. Das Interesse an der postapokalyptischen Welt bringt uns The Last of Us Part 3 wohl schneller als gedacht, so ein aktueller Bericht.

The Last of Us Part 2 erschien im Frühsommer 2020 für Sony PlayStation 4. Eigentlich noch gar nicht so lange her. Nächstes Jahr werden wir wohl das Multiplayer-Spiel aus dem Franchise erhalten (Factions 2). Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, welches Spiel Naughty Dog als nächstes entwickeln wird. Es wurde nämlich auch angedeutet, dass es sich nicht um ein neues Uncharted handelt, sondern um eine gänzlich neue “Fantasy”-Spielemarke.

Titel PS3-Release PS4-Release PS5-Release The Last of Us Part 1 14.6.2013 30.7.2014 (PAL) 2.9.2022 (Remake) The Last of Us Part 2 - 19.6.2020 - The Last of Us Part 3 - - TBA

The Last of Us-Multiplayer erscheint wohl 2023

Insider “ViewerAnon” stellte gegenüber einem Kommentator klar, dass das nächste Videospiel von Naughty Dog nicht The Last of Us Part 3 sein wird, sondern der bereits seit Jahren in Entwicklung befindliche Multiplayer. Eigentlich sollte dieser, laut unbestätigten Gerüchten, nicht separat erscheinen, sondern gemeinsam mit The Last of Us Part 2. Der dritte Teil des beliebten narrativen Spiels soll nach dem Multiplayer-Titel kommen. Ob es sich dabei um eines dieser vielen Live-Service-Spiele von PlayStation handeln wird, für das man sich extra Bungie gekrallt hat, ist noch unklar, aber sehr wahrscheinlich.

Woher stammt der Bericht? Die Meldung ist von Twitter-User “ViewerAnon”, der zuvor durchsickern lies, dass Ashley Johnson Ellies Mutter in der HBO-Serie spielen wird. Zuvor sagte der Naughty Dog-Insider die Existenz von Crash Bandicoot 4 voraus. Die Erfolgsbilanz kann sich also sehen lassen.

Well, I'm not watching anything, so… Dr. Uckmann's next game is THE LAST OF US PART III which is currently in production at Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

Wie bei allen Gerüchten dieser Art ist eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Allerdings ist die Erfolgsbilanz von “ViewerAnon” in puncto Naughty Dog gut. Sogar sehr gut. Überdenkt man die normalen Entwicklungszeitspannen der letzten Jahre, dann könnte sich der dritte Teil von The Last of Us erst in Vorproduktion befinden. Die richtige Entwicklung wird wohl erst gestartet, wenn das neue Factions erschienen ist. Zumindest wäre es bewundernswert gegenüber Naughty Dog, wenn es schneller gehen würde.

The Last of Us Part 3 befindet sich angeblich für PlayStation 5 (PS5 – oder/und PS6) in Entwicklung.