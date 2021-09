Naughty Dog bestätigt, dass es derzeit an “The Last of Us Factions 2” arbeitet

Auf einen neuen The Last of Us-Multiplayer ála "Factions 2" würden sich die Fans sicherlich freuen! - (C) Naughty Dog; Bildmontage - DailyGame

The Last of Us Part 2 erschien im Juni 2020 und kann mit Stolz den Titel “Spiel des Jahres 2020” tragen. Naughty Dog entwickelte eine Geschichte rund um Ellie, die es in sich hatte. Und bald soll auch der Multiplayer-Part, The Last of Us Factions 2, kommen, wie der Entwickler sagt.

Das letzte Spiel von Naughty Dog war ehrgeiziger, als jeder Titel von ihnen zuvor, doch das Spiel startete – im Gegensatz zum Vorgänger – ohne Multiplayer-Bereich. Factions 2 wird nun von den Fans als nächster Eintrag in das Franchise erwartet. Bereits 2019 wurde bekannt, dass Naughty Dog durch den Umfang von The Last of Us Factions 2 beschlossen hat, den Multiplayer-Part nicht gemeinsam mit dem Hauptspiel zu veröffentlichen. Doch wann wird es erscheinen?

Seit dem Release von The Last of Us Part 2 haben PlayStation-Spieler recht wenig über die Multiplayer-Fortsetzung von Factions gehört. Die Community machte sich sogar Sorgen, weil es so still gewesen ist. Nun hat ein Tweet und ein neuer Beitrag im offiziellen Blog von Naughty Dazu geführt, dass die Spannung für das Multiplayer-Spiel steigt.

The Last of Us Factions 2: Ehrgeiziges Projekt

Naughty Dog hat verstanden, dass die Community sich nach dem Multiplayer und nach Updates sehnt. Wie im Blog-Beitrag zu lesen ist, möchte man den Team “die Zeit geben, ihr ehrgeiziges Projekt zu entwickeln”. Man wird mehr Informationen, wie ein Release-Datum, mit uns teilen, wenn es fertig ist. Der PlayStation-Entwickler weist auch darauf hin, dass man noch viele Positionen im Team besetzen möchte.

Auf der Karriere-Seite finden sich so Positionen für Animation, Kunst, Audio, Spieldesign und mehr. Demnach dürfte ein “rascher Release” wohl ausgeschlossen sein, wenn man noch so viele Positionen frei hat.

Fans würden sich trotzdem freuen, wenn Naughty Dog einen neuen Teaser-Trailer zu The Last of Us Factions 2 in der kommenden Zeit veröffentlichen würde. Derzeit sieht es eben nicht so aus, als würde dies so bald passieren. Dennoch ist es beruhigend zu wissen, dass Naughty Dog seinen Fokus für The Last of Us nicht verloren hat und dem Team die notwendige Zeit gibt, damit die Multiplayer-Variante genauso gut ankommt wie die Einzelspieler-Erfahrung. Denn einen Story-DLC für die Einzelspielerkomponente wird es nicht geben, dass wurde bereits ausgeschlossen.

Der jüngste PS5-Performance-Patch für das Hauptspiel bleibt wohl das einzige, woran sich Fans derzeit festhalten können.

The Last of Us Part 2 ist für PlayStation 4 verfügbar und ist dank Abwärtskompatibilität für PS5 und Performance-Patch spielbar. Erst vor Kurzem wurden neue Motion Set-Aufnahmen geteilt, die sicherlich nicht für The Last of Us 3 waren.