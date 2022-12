The Last Of Us Part 1 kommt Anfang 2023 für Windows PC

Lange war das Remake von The Last Of Us (Part 1) nicht exklusiv für PlayStation 5. Der Titel von Naughty Dog erscheint am 3. März 2023 für PC.

The Last of Us Part 1 erscheint am 3.3.2023 für Windows PC. - (C) Naughty Dog

Endlich haben wir Gewissheit und müssen uns keinen Spekulationen mehr widmen: The Last of Us Part 1 erscheint am 3. März 2023 für Windows PC, wie bei den The Game Awards bestätigt wurde.

Es war nur eine Frage der Zeit: bereits im Juli 2022 bestätigte der Entwickler, Naughty Dog, dass die PC-Version des Spiels “bald” angekündigt wird. Gut, es ist schon eine Weile her, aber nun haben wir endlich den PC-Starttermin erhalten.

WERBUNG

Der Trailer für die PC-Portierung war kurz und die Informationsspanne hätte größer sein können. Wir wissen derzeit noch nichts über PC-System-Anforderungen, Ray-Tracing und Co für The Last of Us Part 1 für PC. Wir gehen davon aus, dass der Titel die gleichen Funktionen haben wird wie andere PlayStation-Spiele auf PC.

The Last of Us: Nicht nur PC-Port von “Part 1” erwartet uns

Für Fans des Naughty Dog-Franchise gibt es große Freude für 2023. Neben dem PC-Port startet gleich zu Beginn, genauer am 15. Jänner 2023, die TV-Serie auf HBO (bei uns auf Sky Atlantic).

Dabei handelt es sich auch nicht um eine “kleine Produktion” für Videospiele-Fans. HBO hat angeblich ein Budget von rund 10 Millionen US-Dollar pro Episode rausgehauen. Das sollte die Vorfreude noch einmal weiter anheizen.

The Last of Us Part I will release on PC March 3, 2023! And we’re excited to share that it's available now for pre-purchase on Steam and The Epic Games Store! Steam: https://t.co/VyXesOBmf3

Epic: https://t.co/PmCuFZe3Lk Read more on our blog: https://t.co/2WNUS2SQqG — Naughty Dog (@Naughty_Dog) December 9, 2022

Multiplayer-Spiel ebenfalls in Arbeit

Wer kann sich noch an Factions erinnern, dem Multiplayer-Part von The Last of Us? Nun, auch dieser soll mit Factions 2 neues Leben bekommen. Derzeit ist der Online-Ableger von The Last of Us zwar “bestätigt”, aber noch nicht gezeigt worden. Es sind Screenshots im Internet gelandet, bei denen PlayStation sofort eine Abmahnung hinausgeschickt hat, dass diese wieder zu entfernen sind. Es könnte also durchaus etwas dran sein, dass Factions 2 irgendwann nächstes Jahr für PlayStation 5 erscheinen wird.

Immerhin hat Sony nach dem Kauf von Bungie das Ziel mehr Live-Service-Spiele auf den Markt zu bringen. Mit The Last of Us: Factions 2 hätten wir einen Titel, der großes Potenzial hätte.

Eigentlich ist das noch nicht alles! Es ist sogar ein Tabletop-Brettspiel im The Last of Us-Universum geplant. Dieses entsteht in Zusammenarbeit mit Themeborne.

The Last of Us Part 1 erscheint am 3.3.2023 via Steam und dem Epic Games Store und kostet 59 Euro.

Quelle: Naughty Dog