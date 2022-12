HBO-Serie “The Last of Us” erhält atemberaubenden Trailer

Die Vorfreude auf den TV-Start von The Last of Us könnte nicht größer sein, wenn man diesen Trailer gesehen hat.

Die TV-Serie zu The Last of Us startet 2023. - (C) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

Pedro Pascal und Bella Ramsey als Hauptdarsteller, Joel und Ellie, in der kommenden TV-Serie “The Last of Us” (HBO, Sky Atlantic bei uns), konnten wir bereits in einem Trailer sehen, aber der Zweite ist besser!

HBO hat einen neuen Trailer zu “The Last of Us” gestartet, dass am 15. Jänner 2023 Premiere feiern wird. In der Serie sehen wir Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Anna Torv als Tess, Nico Parker als Sarah und Gabriel Luna als Tommy.

The Last of Us: Neuer atemberaubender Trailer

Ähnlich wie in den Naughty Dog-Videospiel (The Last of Us Part 1) wird Joel in der Serie beauftragt, Ellie über das Land zu transportieren. Obwohl sie als Fracht bezeichnet wird, ist sie offenbar immun gegen das Cordyceps-Virus, das einige Jahre zuvor einen globalen Zusammenbruch verursacht hat. Mit der Zeit wächst die Bindung zwischen Joel und Ellie, aber die Dinge werden nicht einfacher.

Im neuen Trailer sehen wir neben Pascal und Ramsey auch kurz Troy Baker und Ashley Johnson, die den Charakteren im Spiel ihre Stimme gegeben haben. Für Fans der Spiele sehr interessant: Anscheinend wurde der Story-DLC “Left Behind” ebenfalls in die TV-Serie eingebaut. Dieser vermittelte PlayStation-Spielern mehr Kontext zu Ellies Vergangenheit.

Solltest ihr den ersten Trailer zur kommenden TV-Serie von HBO verpasst haben, diesen könnt ihr natürlich ebenfalls bei uns finden.