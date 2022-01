Sony schlägt zurück und kauft Destiny-Entwickler Bungie

Sony und Bungie © Sony

Aktuell wechseln in der Gaming-Welt die Milliarden fast täglich den Besitzer. Nachdem Microsoft sage und schreibe fast 70 Milliarden US-Dollar für Activision Blizzard bezahlt hat, kommt nun der nächste Deal. Um 3,6 Milliarden US Dollar sichert sich nun Sony das Studio Bungie und damit keinen kleinen Fisch. Auch wenn die Summe weit entfernt von Microsofts Akquise ist, so ist das Franchise, welches dahinter steht, nicht weniger wertvoll.

Sony und Bungie gehen nun gemeinsame Wege

Der MMO-Shooter Destiny 2 ist aktuell das heißeste Eisen welches Bungie in der Schmiede hat. Letztes Jahr im September verzeichnete das Game über 130 Tausend gleichzeitige Spieler und das Game erfreut sich noch immer großer Beliebtheit. Da das Basis-Spiel kostenlos ist und nur die DLCs bislang kostenpflichtig waren, kommen auch viele neue Spieler laufend hinzu. Dieses Konzept ist für Destiny und den Entwickler Bungie aufgegangen und nun sichert sich Sony das Studio hinter dem Erfolg.

Advertisment

Ein Metascore von über 80% zeigt hier dass sich Spieler und Kritiker gleicher Maßen einig sind. Bungie hat hier eindeutig einen Fan-Liebling geschaffen und schafft es die Community konstant zu halten und auch zufrieden zu stellen.

Aber dies ist nicht der einzige Erfolg, den Bungie im Laufe der Jahre verzeichnet hat. Bungie ist auch das Studio hinter den Halo-Games, welche die Xbox 360 zu einem Kauf-Magneten verholfen haben. Die Xbox-Exklusivtitel des Halo-Franchise waren zu Bungies Zeiten ein schlagendes Argument, weshalb sich Spieler für eine Xbox, anstelle einer PlayStation, entschieden haben.

Jetzt wird sich zeigen zu was Bungie noch in Zukunft fähig ist, wenn die Konzernmutter Sony Interactive Entertainment dahinter steht.