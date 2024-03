Destiny 2: Gerüchte um Ghostbusters-Crossover

Ein Datamin von Destiny 2 deutet darauf hin, dass sich das Spiel in naher Zukunft mit der kultigen Ghostbusters-Franchise kreuzen könnte. Entwickler Bungie hat bereits mit anderen Titeln zusammengearbeitet, wie zum Beispiel Assassin’s Creed, Arknights, God of War und Ghost of Tsushima.

Die Season of the Wish von Destiny 2 ist noch in vollem Gange. Bungie hat einige Pläne verschoben, nachdem The Final Shape verzögert wurde. Obwohl die Erweiterung sich verzögert, erhält Season of the Wish weiterhin neue Inhaltsupdates und Änderungen an der Spielbalance. Die Entwickler bereiten sich auf den Start von The Final Shape am 4. Juni vor. Das jüngste Inhaltsupdate, Destiny 2 Update 7.3.5, brachte wichtige Änderungen am Lootpool des Prophecy-Dungeons und die Rückkehr der Guardian Games.

Wie von BungieLeaks auf Twitter und TheGamePost berichtet, gibt es im aktuellen Update 7.3.5 von Destiny 2 Hinweise auf mögliche neue Crossover-Gegenstände im Eververse-Shop, die von Ghostbusters inspiriert sind. Im Datamin wurden Textstrings gefunden, die auf die Möglichkeit hinweisen, Ghostbusters-Ausrüstung zur Sammlung hinzuzufügen, sowie darauf, dass diese im Eververse-Shop erhältlich sein wird. Ein Textstring lautet auch “Who You Gonna Call?”. Im Datamin wurden keine neuen Rüstungsdateien gefunden. BungieLeaks geht davon aus, dass die Zusammenarbeit lediglich Ghost Shells, Emotes und andere kosmetische Gegenstände umfasst. Es wird spekuliert, dass die Ghostbusters-Kollaboration eine Anspielung auf den neuen Ghostbusters-Film Frozen Empire ist, der am 22. März in die Kinos kommt.

Destiny 2 x Ghostbusters Collab? "Add Ghostbusters gear to your collection"

"Ghostbusters gear in Eververse"

"Who you gonna call" no armor in files just gear. may not have armor pic.twitter.com/5370E0qSHQ — BungieLeaks (@Bungie_Leaks) March 5, 2024

Destiny 2 Datamine enthält Hinweise auf Ghostbusters

In der Vergangenheit gab es Kooperationen zwischen Destiny 2 und anderen Spielen. Diese wurden mit einem wöchentlichen Reset veröffentlicht. Zum Beispiel wurde das Mass-Effect-Crossover am 13. Februar mit dem wöchentlichen Reset veröffentlicht. Wenn Destiny 2 tatsächlich mit Ghostbusters zusammenarbeiten würde, könnte die neue Eververse-Ausrüstung am Dienstag, dem 19. März, mit dem wöchentlichen Reset-Update erscheinen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Bungie bisher nichts offiziell bestätigt hat. Fans sollten daher auf eine offizielle Ankündigung warten.

Die neue Ausrüstung der Ghostbusters könnte für Destiny 2 einen neuen Präzedenzfall schaffen. Es handelt sich um den ersten Inhalt, bei dem das Spiel mit einem Film-Franchise zusammenarbeitet. Solche Crossover könnten in Zukunft häufiger werden, insbesondere wenn Bungie beginnt, Inhalte in seinem neuen episodischen Modell zu veröffentlichen. Allerdings bleiben die genauen Details über Bungies Pläne nach The Final Shape etwas unklar. Viele Fans diskutieren den Status von Destiny 2 nach dem Release von The Final Shape.

Spieler können sich das brandneue Skimmer-Fahrzeug von Destiny 2 durch die Teilnahme an den Guardian Games verdienen. Das jährliche Event läuft noch bis zum 26. März. Die Spieler haben weniger als drei Wochen Zeit, um sich neue Beute wie den Hullabaloo-Granatwerfer zu verdienen.

Worum geht es in Destiny 2?

Destiny 2 ist ein Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen, der von Bungie entwickelt wurde. Im Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Hüters, eines unsterblichen Kriegers, der das Licht des Reisenden nutzt, um die Menschheit vor der Dunkelheit zu verteidigen. Du kannst aus drei Klassen wählen (Warlock, Jäger oder Titan) und deine Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstung an deinen Spielstil anpassen. Du kannst Destiny 2 allein oder mit Freunden spielen und verschiedene Spielmodi wie Story-Missionen, Koop-Strikes, PvP-Gefechte oder Raids erleben. Destiny 2 ist seit 2017 erhältlich und hat mehrere Erweiterungen und Updates erhalten, die neue Inhalte, Herausforderungen und Belohnungen bieten. Der Titel ist teilweise kostenlos spielbar, aber einige Inhalte erfordern den Kauf von Erweiterungen oder Saisons