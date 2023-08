PlayStation Plus: Extra- & Premium im August 2023

Alle Neuzugänge ab dem 15. August für PlayStation Plus Extra und Premium-Tarife: Die vollständige Liste der kommenden PS4- und PS5-Spiele.

Destiny 2: Die Hexenkönigin u.a. für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder im August 2023. - (C) SIE / Bungie - Bildmontage

Bereits ab dem 15. August 2023 dürfen sich Abonnenten der PlayStation Plus Extra und Premium Mitgliedschaft auf eine Vielzahl neuer Games im Katalog freuen.

Die kommenden Spiele für die Plattformen PS4 und PS5 beinhalten unter anderem:

Sea of Stars (PS4 & PS5) – erscheint am 29. August 2023

(PS4 & PS5) – erscheint am 29. August 2023 Moving Out 2 (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Destiny 2: Die Hexenkönigin (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Lost Judgement (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Destroy All Humans! 2 – Reprobed (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Cursed To Golf (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Two Point Hospital: JUMBO Edition (PS4)

Außerdem wird der PlayStation Plus Premium Klassiker-Katalog um diese spannenden Spiele erweitert:

MediEvil: Resurrection (PSP)

(PSP) Ape Escape: On The Loose (PSP)

(PSP) Pursuit Force: Extreme Justice (PSP)

Bis zum Ende des Monats haben alle PlayStation Plus-Mitglieder noch die Chance, die folgenden monatlichen Titel zu spielen:

PGA Tour 2K23 (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Dreams (PS4)

(PS4) Death’s Door (PS4 & PS5)

Was kostet PlayStation Plus und was bekomme ich dafür?

Es stehen drei Tarifoptionen für PlayStation Plus zur Verfügung:

PlayStation Plus Essential enthält den bereits bekannten Service mit monatlichen Spielen, Online-Multiplayer und exklusiven Rabatten. Die monatliche Gebühr beträgt 8,99 €, vierteljährlich sind es 24,99 € und für das jährliche Abo werden 59,99 € fällig, was ungefähr 5 € pro Monat entspricht.

Mit PlayStation Plus Extra erhältst du alle Vorteile von PlayStation Plus Essential sowie Zugriff auf einen umfangreichen Spielekatalog mit Hunderten von PS4- und PS5-Spielen. Der monatliche Beitrag beläuft sich auf 13,99 €, für ein vierteljährliches Abo zahlst du 39,99 € und das jährliche Abo kostet 99,99 €, was ungefähr 9 € pro Monat ausmacht.

PlayStation Plus Premium bietet alle Leistungen von PlayStation Plus Essential und PlayStation Plus Extra, und darüber hinaus erhältst du Zugang zum Klassiker-Spielekatalog mit Titeln von der originalen PlayStation, PS2, PS3 und PSP. Außerdem beinhaltet dieses Abo Testversionen ausgewählter Spiele und Cloud-Streaming. Monatlich zahlst du 16,99 €, vierteljährlich 49,99 € und für das jährliche Abo werden 119,99 € fällig, was ungefähr 10 € pro Monat entspricht