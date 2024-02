The Last of Us Part 2 Remastered erhält neues Update

Das neueste Update für The Last of Us Part 2 Remastered enthält neue Inhalte sowie Fehlerbehebungen und Optimierungen für das Spiel. Es wurde nur wenige Tage nach einem weiteren kleinen Update veröffentlicht, das von Entwickler Naughty Dog für den kürzlich veröffentlichten PS5-Exklusivtitel bereitgestellt wurde.

Im Januar 2024 wurde The Last of Us Part 2 Remastered offiziell veröffentlicht. Es handelt sich um eine verbesserte Version des zweiten Teils der von der Kritik gefeierten Action-Adventure-Reihe von Naughty Dog. Die Neuauflage bietet verbesserte Grafik und andere Verbesserungen. Wie bei jeder modernen Veröffentlichung gab es auch bei diesem Remastered Fehler und Störungen. Naughty Dog hat jedoch versucht, diese durch die Veröffentlichung von Updates zu beheben.

Am 13. Februar wurde Patch 1.1.1 für The Last of Us Part 2 Remastered veröffentlicht. Dieser Patch behebt nicht nur eine Reihe von Problemen, sondern fügt auch neue Konzeptgrafiken hinzu. Ein Problem, das verhinderte, dass fortschrittskritische Gegenstände im Erweiterten Hörmodus im neuen Spiel+ erkannt wurden, wurde ebenfalls behoben. Der neueste Patch behebt Probleme im Modus “Keine Rückkehr”, welcher eines der vielen neuen Features ist. Ähnlich wie das vorherige Update 1.1.0, das am 1. Februar veröffentlicht wurde.

The latest patch for The Last of Us Part II Remastered is now live on PS5! This patch focuses on bug fixes and improvements, learn more by reading the full patch notes here: https://t.co/04H68fY8s7 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 13, 2024

Das bringt das neuste Update für The Last of Us Part 2 Remastered mit sich

Das herausragende Feature des Remasters ist No Return, welches den Third-Person-Titel in ein Roguelike-Survival-Erlebnis verwandelt. Im Hardcore-Modus schlüpft der Spieler in die Rolle eines von zehn The-Last-of-Us-Charakteren, darunter die Protagonisten der Serie Joel Miller und Ellie Williams. Jeder Charakter hat einzigartige Fähigkeiten und Fertigkeiten. Einige können jedoch als stärker angesehen werden als andere. Daher laufen Spieler oft mit den Charakteren, die sie für die besten halten, in The Last of Us Part 2 Remastered No Return.

Obwohl Naughty Dog die Entwicklung von The Last of Us Online, einem Multiplayer-Spiel im The-Last-of Us-Universum, eingestellt hat, hat No Return mit dem Einsatz von KI-Begleitern gezeigt, dass ein Koop-Spiel in der Serie gut funktionieren könnte. Der Entwickler begründete die Entscheidung, The Last of Us Online auf Eis zulegen, damit, dass alle Ressourcen in das Projekt hätten gesteckt werden müssen, um es zu veröffentlichen und zu unterstützen. Das in Kalifornien ansässige Studio Naughty Dog glaubt, dass sich dies auf die Entwicklung zukünftiger Einzelspieler-Spiele auswirken würde.

Neil Druckmann, Schöpfer der The-Last-of-Us-Reihe und gleichzeitig Präsident von Naughty Dog, hat verraten, dass er es für möglich hält, der Serie ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Er hat den Eindruck erweckt, dass der Remaster des zweiten Teils nicht das Ende der Serie ist. Naughty Dog könnte in Zukunft an einem möglichen The Last of Us 3 arbeiten. Während der Entwicklung von The Last of Us Part 2 hat Naughty Dog das Weltdesign und die Kämpfe von FromSoftwares Bloodborne zur Kenntnis genommen. Ein solches Projekt könnte sich von anderen Spielen inspirieren lassen, sollte es jemals das Licht der Welt erblicken.