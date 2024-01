Naughty Dog: PlayStation-Studio arbeitet an geheimem Spiel

Naughty Dog, bekannt für Franchises wie “The Last of Us” und “Uncharted”, arbeitet möglicherweise an einem brandneuen Projekt. Der Illuminator und Story-Artist Colin Lorimer hat auf seinem LinkedIn-Profil verraten, dass er derzeit an der Entwicklung von Naughty Dogs neuestem geheimen Spiel mitwirkt.

Es ist nun schon drei Jahre her, seit Naughty Dog ihr letztes großes Spiel veröffentlicht hat. The Last of Us Part 2 Remastered erscheint in wenigen Tagen für die PS5, aber die Frage nach dem nächsten Flaggschiff-Titel des Studios wird lauter. Colin Lorimers LinkedIn-Profil gibt einen Hinweis darauf, dass ein “unbetiteltes Projekt” in Arbeit ist.

An welchem Videospiel(en) arbeitet Naughty Dog?

Lorimer, seit 2021 bei Naughty Dog, hat ebenfalls an “The Last of Us Online” gearbeitet, das jedoch mittlerweile abgebrochen wurde. Spekulationen über ein neues Franchise bei Naughty Dog gibt es schon länger. Als The Last of Us Part 1 für die PS5 veröffentlicht wurde, entdeckten Dataminer Konzeptkunst, die auf ein neues Fantasy-Spiel hindeutete. Gleichzeitig behaupten Leaks immer wieder, dass The Last of Us Part 3 ebenfalls in Entwicklung ist.

Naughty Dog hat letzten Monat enthüllt, dass sie an “mehr als einem ehrgeizigen, brandneuen” Singleplayer-Spiel arbeiten. Angeblich starteten im Dezember 2023 die Motion Capture-Arbeiten zum dritten Hauptspiel von The Last of Us. Dabei soll Ellie wieder eine tragende Rolle spielen – wahrscheinlich wirst du sogar die meiste Zeit mit ihrem Charakter spielen. Bislang sind diese Informationen jedoch nicht offiziell bestätigt und daher nur als Gerücht abzuwerten.