Naughty Dog arbeitet an mehreren Singleplayer-Games

Naughty Dog hat momentan mehr als ein “brandneues” Einzelspieler-Game in Arbeit. Das in Kalifornien ansässige Spielestudio gab vor kurzem bekannt, dass die Entwicklung des Multiplayer-Spiels The Last of Us offiziell eingestellt wurde. Als Grund nannte man den Wunsch, sich auf Einzelspieler-Erlebnisse zu konzentrieren, anstatt Ressourcen für die unbegrenzte Unterstützung eines Live-Service-Titels bereitzustellen.

Während diese Nachricht viele Fans enttäuschte, die sich darauf gefreut hatten, die einzigartige post-apokalyptische Welt von The Last of Us mit ihren Freunden zu erleben, reagierten andere mit Begeisterung. In den letzten Jahren scheint es, dass viele Studios, die großartige erzählerische Einzelspieler-Games entwickelt haben, aus finanziellen Gründen dazu übergegangen sind, Live-Service-Titel zu entwickeln. Die Bestätigung, dass Naughty Dog sich weiterhin auf umfangreiche Einzelspielergeschichten konzentrieren wird, ist daher ermutigend.

Naughty Dog will sich auf Singleplayer-Games beschränken

Diese Ankündigung wurde jedoch auch mit Skepsis aufgenommen. In den letzten Jahren schien Naughty Dog darauf bedacht zu sein, die beiden Last-of-Us-Spiele immer wieder zu remastern und neu aufzulegen. In der Erklärung des Unternehmens heißt es jedoch, dass es bereits “mehr als ein ehrgeiziges, brandneues Einzelspieler-Spiel gibt, an dem wir hier bei Naughty Dog arbeiten”. Die Worte “brandneu” deuten darauf hin, dass es sich bei den Projekten, an denen das Studio derzeit arbeitet, nicht einfach um Remaster von bereits veröffentlichten Spielen handelt.

Natürlich ist eines der “brandneuen” Spiele wahrscheinlich der mit Spannung erwartete dritte Teil der The-Last-of-Us-Reihe, von dem schon lange gemunkelt wird, dass er sich in Entwicklung befindet. Aber die Fans haben auch nach einem weiteren Uncharted-Spiel geschrien, obwohl Naughty Dog Co-Präsident Neil Druckmann erklärte, dass sich das Studio von der Serie “entfernt”.

Der Entwickler hat noch zwei weitere sehr erfolgreiche Franchises im Angebot: Crash Bandicoot und Jak und Daxter. Zugegeben, Naughty Dog hat seit 1999 nicht mehr an einem Crash-Bandicoot-Spiel mitgewirkt, aber ein vierter Teil der Jak und Daxter-Reihe würde sehr gut ankommen. Und die Ankündigung einer völlig neuen IP, vielleicht das gerüchteweise angekündigte Sci-Fi-Spiel von Naughty Dog, würde von den Fans zweifellos mit Begeisterung aufgenommen werden.