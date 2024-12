Intergalactic: Diese „Naughty Dog“-Easter Eggs hast du im Trailer verpasst

Intergalactic: The Heretic Prophet ist das nächste große Spiel von Uncharted– und The Last of Us-Entwickler Naughty Dog. Bei den diesjährigen „The Game Awards“ hat uns der PlayStation-Entwickler damit überrascht, indem er einen Cinematic-Trailer samt kurzem Gameplay-Einblick herzeigte. Im Intergalactic-Trailer sahen wir die Hauptfigur und jede Menge Easter-Eggs zu The Last of Us und Uncharted, die du wahrscheinlich verpasst hast.

Das erste Easter Egg, dass du wahrscheinlich verpasst hast ist der Name der Protagonistin selbst. Ihr Name lautet Jordan A. Mun, ihre Initialen ergeben also „JAM“. Bevor Naughty Dog so heiß waren sie ursprünglich als „JAM Software“ bekannt. Vielleicht ein Zufall, aber irgendetwas könnten sich die Spieleentwickler dabei gedacht haben.

Diese Easter Eggs haben wir im Intergalactic: The Heretic Prophet-Trailer entdeckt

Ein weiteres Easter Egg aus The Last of Us findet sich in Form einer Platte mit dem Titel „Savage Starlight“, die Jordan auf ihrem Schiff besitzt. Dabei handelt es sich um einen Sammelcomic aus TLoU sowie um Sammelkarten aus The Last of Us Part 2. Diese Soundtrack-CD ist nicht nur eine clevere Anspielung auf ein anderes Spiel von Naughty Dog, sondern könnte auch darauf hinweisen, dass Intergalactic: The Heretic Prophet und The Last of Us in gewisser Weise im selben Universum spielen. Der Comic Savage Starlight ist in einem futuristischen Science-Fiction-Universum angesiedelt – möglicherweise sogar im Universum von Intergalactic.

In weiteren Easter Eggs sieht man Jordan aus einem Macho-Nacho-Becher trinken. Du hast keine Ahnung, worum es geht? Macho Nacho ist ein Restaurant im Uncharted-Universum, in dem Elena während ihrer High-School-Zeit gearbeitet hat. Ein weiterer Bezug zur Uncharted-Serie ist Jordans Pose auf der Titelkarte. Sie steht mit dem Schwert auf dem Rücken und blickt über ihre Schulter – genau wie Nathan Drake auf dem Cover von Uncharted: Drake’s Fortune.

Ein besonders mysteriöses Easter Egg ist ein QR-Code, der im Trailer versteckt ist. Naughty Dog-Fans haben versucht, seine Bedeutung zu entschlüsseln und stießen auf die Zahlen „66260600410“ oder „66260700410“. Derzeit hat keiner eine Ahnung welche Bedeutung diese Zahlen haben sollen. Eine Theorie besagt, dass sie die Plancksche Konstante darstellen, die mit Quantenmechanik und dem Weltraum in Verbindung steht. Vielleicht hat es auch etwas mit dem Release-Termin von Intergalactic: The Heretic Prophet zu tun. Auch der Versuch die Zahl als Koordinate auf der Erdkarte einzugeben brachte keinen Erfolg. Jordan gibt im Trailer die Nummer „7202“ ein, wenn man sie umdreht wird daraus 2027. Könnte es sich hierbei um das Releasejahr handeln? Alles nur Vermutungen!

Cowboy Bebop und Akira als Vorbilder

Intergalactic: The Heretic Prophet ist nicht gerade schüchtern, wenn es um seine Einflüsse geht. Zwar gibt es weniger Easter Eggs als vielmehr Hommagen, doch Fans können den Einfluss von Cowboy Bebop und Akira klar erkennen. Mit Jordans roter Jacke, ihrem roten Schiff und dem Beruf als Kopfgeldjägerin macht Naughty Dog seine Inspirationen deutlich sichtbar.

Außerdem erfahren wir, dass Kumail Nanjiani eine Figur namens Colin Graves spielen wird, und dass mehrere Produkte wie Jordans Schiff (ein Porsche) sowie seine Adidas-Schuhe und das Sony-Soundsystem im Spiel vorkommen.

Naughty Dog ist bekannt für seine Geheimnisse und Easter Eggs, sodass in zukünftigen Enthüllungen zu Intergalactic: The Heretic Prophet sicherlich noch viele weitere Überraschungen auf uns warten.

