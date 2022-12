Elden Ring: Wo kann man den Glintstone Zauber finden?

Elden Ring erschien am 25. Februar 2022. Seitdem hat es sich mehr als 13,5 Millionen Mal weltweit verkauft. (Stand Mai 2022) - (C) FromSoftware

Elden Ring Fakten

Entwickler: From-Software Publisher: Bandai-Namco Genre: Rollenspiel Release: 25/02/2022

Xbox

Plattform(en):

Homing-Zaubersprüche sind nichts Neues für “Souls-Spiele”. Natürlich hat From Softwares Game of the Year Elden Ring auch einige davon. Einer von ihnen – Glintstone Stars – gehören zu den besten für die Verfolgung extrem schneller Gegner. Doch das kommt nicht ohne Preis, denn die FP-Kosten sind beachtlich. In diesem Artikel erklären wir euch wo ihr dieses teure Item in Elden Ring finden könnt.

Elden Ring: Was sind Glintstone Stars?

Glinstone Stars ist ein Zauber, den man erst aber einer Intelligenzwertung von 12 benutzen kann. Dieser erschafft drei magische zielsuchende Sterne, die Feinde jagen und ihnen Schaden zufügen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Zaubers ist er eine solide Wahl für zielsuchende Angriffe auf sich schnell bewegende Feinde.

Die Item-Beschreibung von Glintstone Stars lautet:

Einer der Glintsonezauber der Akademie von Raya Lucaria. Feuert drei magische Sternschnuppen ab, die das Ziel verfolgen. Dieser Zauber kann während der Bewegung gewirkt werden. Das Aufladen erhöht die Stärke des Zaubers.

Wo finde ich Glintstones?

Glintstones in Elden Ring könnt Ihr bei Zauberin Sellen käuflich erwerben. Diese befindet sich an den Wegpunkt Ruinen in ganz Limgrave. Der Zauberspruch kostet euch 3.000 Runen und ist ein Standard Item das ihr bei Sellen erwerben könnt. Ihr braucht hierfür keine Schriftrollen in den Zwischenländern gesammelt haben, um den Zauber zu kaufen.

Die Wegpunkt Ruinen können sofort nach dem Betreten von Limgrave angesteuert werden. Nach dem Beenden des Tutorials kann man sich direkt östlich des Agheel Sees auf den Weg zu einer solchen machen. Selbst Spieler mit niedrigem Level sollten keine Probleme mit den Bedrohungen in der Umgebung haben.

Sind die Ruinen erreicht muss man direkt hinunter in den Keller. Dort angelangt wartet der Mad Pumpkin Head Boss darauf besiegt zu werden. Aber Achtung: Hier muss Köpfchen bewiesen werden. Denn anders als erwartet, ist der Kopf gegen Schaden immun und man muss den Rücken und Bauch angreifen. Hat der Boss das zeitliche gesegnet, wartet hinter der Tür bereits Zauberin Sellen. Diese bietet uns verschiedene Zauber zum Erwerben an. Darunter auch der Glintstone Zauber.

Zauberin Sellen wird sich schließlich von dieser Stelle auf der Karte entfernen, und eine Questreihe starten. Unabhängig von ihrem Standort sind die Items immer bei ihr zu bekommen.

Elden Ring ist jetzt für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC verfügbar.