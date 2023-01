Naughty Dog warnt vor Spoilern zu “The Last of Us Part 3” [UPDATE]

"Viel cooles Zeuge" sei laut Neil Druckmann von Naughty Dog für The Last of Us Part 3 in Arbeit, aber man sollte nicht auf Gerüchte hören.

Viel zum Lachen gibt es in The Last of Us Part 2 für Ellie nicht. Ob das in Part 3 besser wird? - (C) Naughty Dog, PlayStation Studios

Wer erinnern uns: kurz vor dem Release von The Last of Us Part 2 durchlebte das Spiel einen massiven Leak, ja sogar das Ende des Spiels wurde gezeigt. Für 2023 möchte Naughty Dog wohl vorsorgen und selbst informieren, wie Neil Druckmann sagte. “Nächstes Jahr kommen viele coole Sachen, die wir kaum erwarten können, mit euch allen zu teilen!” – Auch The Last of Us Part 3?

Welche Spiele aus dem The Last of Us-Universum sind derzeit in Entwicklung? Neben dem dritten Hauptteil und einer PC-Version von Part 1 (Release 3. März 2023) wird es einen eigenständigen Multiplayer-Titel (Factions 2) geben, der irgendwann dieses Jahr erscheinen soll.

Auf Twitter sagte Neil Druckmann:

“Frohes neues Jahr, Leute! Wie immer vielen Dank für die unglaubliche Unterstützung. Wir haben nächstes Jahr viele coole Sachen, die wir kaum erwarten können, mit euch allen zu teilen! (PS: Seien Sie vorsichtig bei „Insider“-Informationen. Vieles davon ist falsch.)”

Geoff Keighley, Schöpfer der The Game Awards antwortete mit einem Emoji, dass die (nicht vorhandenen) Augenbraunen hochzieht. Damit könnte eine große “Naughty Dog-Show” für das Summer Game Fest am 8. Juni 2023 impliziert werden. Muss es aber nicht.

Naughty Dog ist mit The Last of Us lange noch nicht fertig!

Das PlayStation-Franchise ist äußerst beliebt, damit liegt man auch gut mit der Einschätzung, dass Entwickler Naughty Dog noch viel darüber zu erzählen hat. Gegenüber dem Hollywood Reporter sagte Neil Druckmann: “Ich denke, es gibt noch mehr zu erzählen.”

Was weiß man über The Last of Us Part 3?

Es gibt folgende Dinge, die man über das Spiel bis jetzt weiß:

Die Geschichte für das Spiel wurde im Mai 2021 fertiggestellt. Das haben Neil Druckmann und Autorin Halley Gross bestätigt. Das heißt: die groben Züge der Geschichte des dritten Hauptteils der Spielserie stehen .

und Autorin bestätigt. Das heißt: die . Was passiert im Spiel? Darüber ist nichts offiziell bekannt. Im zweiten Hauptspiel ging es vor allem um den Konflikt zwischen Ellie und Abby . Vielleicht rückt die Cordyceps-Pandemie wieder mehr in den Mittelpunkt.

Darüber ist nichts offiziell bekannt. Im zweiten Hauptspiel ging es vor allem um den . Vielleicht rückt die wieder mehr in den Mittelpunkt. Wann könnte das Spiel erscheinen? Nun, dazu gibt es überhaupt keine offiziellen Angaben. Das erste The Last of Us erschien 2013. The Last of Us Part 2 folgte 2020. Würde man diese 7-Jahres-Regel beibehalten, dann erscheint The Last of Us Part 3 irgendwann 2027.

The Last of Us Part 3 befindet sich bei Naughty Dog in Entwicklung.