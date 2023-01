The Last of Us-Entwickler wird sich mit Spielenthüllungen zukünftig zurückhalten

Zu frühe Enthüllungen sorgen für Stress bei dem Entwicklerteam, deshalb wird The Last of Us-Entwickler Naughty Dog erst näher zum Release vorzeigen.

Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted) ist einer der bekanntesten und wichtigsten PlayStation-Exklusiv-Entwickler, kam aber die letzten Jahre mit Crunch-Kultur-Berichten in Konfrontation. Daraus hat man anscheinend gelernt und möchte den Stress für die eigenen Mitarbeiter reduzieren, daraufhin sollen neue Spiele kurzfristiger präsentiert werden.

Näher am Release-Tag: das PlayStation-Studio bekam Vorwürfe der Crunch-Kultur und wie Co-Präsident Neil Druckmann zugeben musste, führe eine zu frühe Ankündigung neuer Spiele zu einem “Work-Life-Balance-Problem” im Unternehmen.

WERBUNG

Zeigte Naughty Dog seine Spiele zu früh?

Sieht man sich die Ankündigungen des The Last of Us-Entwicklers an, dann kann man diese Überschrift unterschreiben:

Uncharted 4 wurde im November 2013 angekündigt. Release war im Mai 2016 .

wurde im angekündigt. Release war im . The Last of Us 2 wurde im Dezember 2016 angekündigt. Release war im Juni 2020.

“Du hast Recht, wir haben Uncharted 4 und The Last of Us Part 2 schon lange im Voraus angekündigt, aber das hat tatsächlich ein bisschen zu den Work-Life-Balance-Problemen geführt, die wir manchmal im Studio hatten”, so Druckmann im Gespräch mit ComicBook.com.

The Last of Us-Entwickler spricht über neue Projekte

Neil Druckmann weiter: “Indem wir diese Ankündigung ein wenig verzögerten, konnten wir mehr mit dem Zeitplan spielen und sind uns jetzt bewusster, wie wir uns der Produktion nähern. Also gibt es unser Multiplayer-Projekt und es gibt ein weiteres Projekt, über das ich nichts sagen werde, darüber hinaus, auf das wir uns ebenfalls sehr freuen.”

Beim Multiplayer-Projekt handelt es sich um eine Fortsetzung zu Factions. Das weitere Projekt ist eine neue Spielmarke und nicht The Last of Us 3. Dieses soll laut Druckmann – in einem anderen Gespräch – durchaus möglich sein, da er sagte, dass es “noch mehr zu erzählen” gibt. Immerhin soll die “grobe Geschichte” fertig sein.

Übrigens wird die TV-Seire von HBO die Videospiele nicht überholen. Wie bekannt wurde wird man die Geschehnisse aus den Videospielen für die Fernsehserie adaptieren, aber nicht darüber hinaus.