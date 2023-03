The Last of Us Staffel 2: Produktion bereits im Sommer?

Laut des Hauptdarstellers, Pedro Pascal, könnte die zweite Staffel von The Last of Us bereits im Sommer beginnen.

The Last of Us kann auf Sky X / Sky Atlantic (Österreich und Deutschland) bzw. WOW (nur DE) gesehen werden. - (C) HBO

Derzeit ist es zum Standard geworden, dass große Blockbuster-Serie bis zu zwei Jahren aussetzen, bevor sie mit einer weiteren Staffel aufwarten. Nach dem Highlight-Jahr 2022 müssen sich Fans von Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und House of the Dragon noch mindestens bis 2024 gedulden, bis es weitergeht. Doch dass The Last of Us Staffel 2 bereits schneller erscheinen könnte, deutet nun der Hauptdarsteller, Pedro Pascal, an.

So antwortete der derzeit sehr gefragte Schauspieler auf die Frage, wann mit dem Produktionsstart für Staffel 2 gerechnet werden kann. Laut Pascal ist sei die Chance dabei auf jeden Fall gegeben, dass die Produktion noch in diesem Jahr starten könnte. Verlässt man sich auf normale Produktionszyklen bei Serie, dürfte die zweite Staffel der Zombie-Serie dann auch bereits Anfang 2024 – also nur ein Jahr nach der ersten Staffel – erscheinen.

Was erwartet uns in The Last of Us Staffel 2?

Wer die Fortsetzung des 2013 veröffentlichten The Last of Us gespielt hat, der weiß, dass es sich bei dem Spiel um eine der kontroversesten Veröffentlichungen der letzten Jahren handelt. Auch wenn das Spiel so gut wie jeden Preis abstaubte, gibt es dennoch einige Spieler, die die Fortsetzung bis heute hassen.

Klar ist jetzt schon, dass auch eine zweite Staffel der Serie die Fans und Zuschauer polarisieren könnte, wenn sie sich an die Spielefortsetzung hält. Und dass die Macher der Serie daran interessiert sind, haben bereits die vergangenen Episoden gezeigt. (Spoiler für The Last of Us Episode 6)

Denn in der sechste Fole verschlägt es Joel und Ellie, anders als im Spiel, in die kleine Bergstadt Jackson, wie sie auf den ehemaligen Firefly Tommy treffen. Die selbstversorgende Stadt ist dabei das genaue Abbild ihrer Spieleversion aus Part 2. Eine Figur in der Serie ähnelt auch Ellies künftiger Romanze Dina, was allerdings vermutlich eher ein Easter Egg ist. Schon jetzt ist klar, dass die Macher sehr an der Adaption von Part 2 interessiert sind.