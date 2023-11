Casey Bloys, CEO von HBO, hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten zu Staffel 2 von “The Last of Us” Anfang 2024 beginnen werden. Mit Veröffentlichung der ersten Staffel, Anfang 2023, wurde die Videospiel-Adaption einer der größten Shows, die HBO je hatte. Der Erfolg lies die Fans nicht lange auf die Ankündigung einer zweiten Staffel warten. Nach all den Hollywood-Streiks sieht es so aus, als würde die Produktion nun Fahrt aufnehmen.

Arbeiten bereits fortgeschritten: Ursprünglich war geplant, dass die Dreharbeiten in den letzten Monaten dieses Jahres beginnen würden. Auslöser für die Verzögerung waren Streiks der WGA als auch der SAG-AFTRA. Nach den Streikende wurden die Drehbücher für die nächsten Folgen fertig geschrieben.

The Last of Us: Staffel 2 – Weitere Verzögerung möglich

Auch wenn der Streik der WGA beendet ist, jener der SAG-AFTRA hält noch an. Das könnte dazu führen, dass die Produktion sich weiter verzögern könnte. Allerdings gibt es in den letzten Wochen Anzeichen, dass auch dieser Streik bald zu Ende geht. Sobald die SAG-AFTRA einen neuen Vertrag abschließt, dürfte es einen genaueren Zeitplan für die zweite Staffel von “The Last of Us” geben.

“Ich denke, dass es im Grunde immer mehr zur Gewissheit wird, dass wir nicht mit den Dreharbeiten beginnen können, wie wir es uns erhofft hatten, was beunruhigend ist. Wir können es alle kaum erwarten”, so Craig Mazin.

Wann wird die Erstausstrahlung stattfinden? Für “The Last of Us” Staffel 2 gibt es derzeit noch kein Veröffentlichungsfenster. Bei der ersten Staffel dauerten die Dreharbeiten rund ein Jahr, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass ein frühester Termin erst im Jahr 2025 zustande kommen könnte.

“Wir haben die gesamte zweite Staffel skizziert und sind bereit zu starten, sobald der Streik endet“, so Neil Druckmann gegenüber “Entertainment Weekly” – via Variety.com.

Wird es ein The Last of Us Part 3 geben?

Fans des Franchise freuen sich nicht nur auf die TV-Adaption mit Mandalorian-Darsteller Petro Pascal und Game of Thrones-Star Bella Ramsey, sondern auch auf ein drittes Hauptspiel. Derzeit arbeitet Naughty Dog an einem Multiplayer-Spiel, dass eigentlich eine Fortsetzung zu Factions sein sollte. Jedoch gibt es anscheinend einige Faktoren, die dieses selbstständige Spiel verzögert haben. Neil Druckmann und Co arbeiten jedoch auch an einem “mysteriösen Spiel”, wobei sich viele sicher sind, dass es The Last of Us Part 3 ist.

Die erste Staffel der TV-Adaption erhielt übrigens 24 Emmy-Nominierungen, darunter herausragende Dramaserien, Hauptdarsteller für Pascal und Hauptdarstellerin für Ramsey. Laut HBO erreichte die Serie durchschnittlich fast 32 Millionen Zuschauer pro Folge in den USA.