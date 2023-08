The Last of Us Staffel 2 hat Abby-Schauspielerin wohl gefunden

Showrunner Craig Mazin spricht im Interview über die Abby-Darstellerin in The Last of Us Staffel 2.

Abby in The Last of Us 2 - (C) Naughty Dog

Anfang des Jahres startete mit The Last of Us die erste Staffel des düsteren Horrorfranchise. Kritiker und Fans des Videospieloriginals waren sich schnell einig, dass die beiden Showrunner Craig Mazin (Tschernobyl) und Game Director Neil Druckmann nicht nur eine treue Adaption des Spiels lieferten, sondern es auch um spannende Inhalte erweiterten. Nicht umsonst kann sich die Serie über 24 Emmy-Nominierungen freuen. Schnell war auch klar, dass es weitere Staffeln geben soll. Und wie es nun scheint, ist die Schauspielerin für eine der wichtigsten Figuren der Fortsetzung scheinbar gefunden worden.

The Last of Us Part II – Abby ist da

In einem jüngsten Interview mit der Filmwebsite “The Hollywood Reporter” antworte Mazin auf die Frage, ob er schon wisse, wer die Schauspielerin sein könnte, mit einem verspielten “vielleicht”. Er führte weiter aus, dass der derzeitige Streik der Schauspieler und Autoren die Produktion derzeit auf Eis gelegt hat, die Suche nach der passenden Schauspielerin hingegen das erste war, um das sie sich gekümmert haben.

“Der Streik hat uns aufgehalten. Die Dinge waren in Arbeit. Folgendes, Abby war die erste Rolle, die wir in Angriff nehmen wollten. Wir haben eine ziemlich gute Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, große Besetzungen anzukündigen und die Leute sagen: ‘Wirklich?’, und das wird wahrscheinlich so bleiben. Die Leute mögen anderer Meinung sein, aber ich denke, wir haben es bisher richtig gemacht und das Publikum scheint zu glauben, dass wir es richtig gemacht haben und die [Television] Academy scheint zu glauben, dass wir es richtig gemacht haben.”

Auch wenn der Streik, der derzeit ganz Hollywood lahmlegt, dazu führen dürfte, dass The Last of Us Staffel 2 nicht 2025 startet, sieht es mit der Abby-Schauspielerin wohl besser aus. Mazin betont, dass der Casting-Prozess ihnen sehr wichtig ist und dass sie die Sache ernst nehmen. Natürlich verrät er derzeit noch nicht, wer die Schauspielerin sein könnte. Ob es die Live-Action-Abby dann genau so schwer haben wir, wie ihr Videospieläquivalent, ist jedoch hoffentlich nicht der Fall.

Als The Last of Us Part II 2020 erschien, musste sich die Synchronsprecherin einiges an Beschimpfungen der “Fans” gefallen lassen, da sie mit der Spielfigur nicht einverstanden waren. Nicht umsonst ist die Fortsetzung zwar eines der besten Videospiele aller Zeiten und gleichzeitig auch eines der von den Fans am meisten gehassten.