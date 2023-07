Wer wird laut Leaks in Last of Us Part 3 zum Hauptcharakter?

Viel zum Lachen gibt es in The Last of Us Part 2 für Ellie nicht. Ob das in Part 3 besser wird? - (C) Naughty Dog, PlayStation Studios

The Last of Us Part 3 wurde noch nicht offiziell angekündigt, aber aufgrund des massiven Erfolgs der ersten beiden Spiele der Serie und der erfolgreichen HBO-Adaption nehmen viele an, dass ein drittes Spiel in Naughty Dogs postapokalyptischer Survival-Horror-Serie unvermeidlich ist. Wer aber soll in Last of Us Part 3 zum Hauptcharakter gemacht werden und wie weit kann man Leaks so früh schon trauen?

Offiziell handelt es sich bei Naughty Dogs nächstem Spiel um einen Last of Us-Multiplayer-Titel und nicht um ein eigenständiges Last of Us Part 3. Von Naughty Dogs Last of Us-Multiplayer-Spiel wurde noch nicht viel gezeigt, aber es wird erwartet, dass es ein Live-Service-Titel in San Francisco wird. Das nächste Spiel von Naughty Dog nach dem Last of Us-Multiplayer-Projekt soll ein neues geistiges Eigentum sein, aber es besteht eine gute Chance, dass es stattdessen The Last of Us Part 3 sein wird.

Look, it’s early, story details are tweaked and everything is potentially up in the air to be changed, but I assure you I’ve heard Ellie is at least as important in LAST OF US PART III as she was in PART II. https://t.co/WYdKRFo0pG — ViewerAnon (@ViewerAnon) July 2, 2023

Leak zu Last of Us Part 3 oder nur Spekulation?

ViewerAnon, der in der Vergangenheit bereits zuverlässige Informationen durchgesickert sind, hat seine Behauptung bekräftigt, dass Neil Druckmanns nächstes Spiel tatsächlich The Last of Us 3 ist, und ging nun so weit zu sagen, dass die “Hauptdreharbeiten” für das Spiel in diesem Jahr stattfinden werden. Er sagte auch, dass die Protagonistin Ellie in The Last of Us 3 “mindestens genauso wichtig” sein wird wie im zweiten Teil. Das bedeutet, dass die Fans erwarten können, dass Ellie die Hauptfigur in The Last of Us 3 sein wird, es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass ein zweiter Protagonist einen beträchtlichen Teil der Bildschirmzeit einnimmt, ähnlich wie Abby in The Last of Us Part 2. ViewerAnon betonte auch, dass sich die Storydetails noch “anpassen” könnten und “alles potenziell in der Schwebe steht und geändert werden kann”. Die Fans sollten dies im Hinterkopf behalten.

ViewerAnon ist nicht die einzige Person, die Informationen und den ein oder anderen Leak über The Last of Us 3 durchsickern lässt. Daniel Richtman hat angeblich ebenfalls frische Details über das Spiel geleakt, aber die Fans sollten all diese Leaks mit Vorsicht betrachten. Laut Richtman, wie von Eurogamer berichtet, wird The Last of Us 3 ein “viktorianisches Haus” enthalten, in dem einige Überlebende zusammenleben. In diesem Bericht werden spezifische Charaktere genannt, darunter Neulinge namens Lucas, Mason, Ezra, Val und Gracis. Val ist angeblich die Anführerin der Gruppe, was sie in Konflikt mit Ezra bringt, der die Kontrolle übernehmen will.

Leider werden die Last of Us-Fans wahrscheinlich Jahre warten müssen, um herauszufinden, ob an den kürzlichen Behauptungen über das Spiel etwas Wahres dran ist. Naughty Dog arbeitet an einem Einzelspieler-Spiel, und wenn es sich wie vermutet um The Last of Us 3 handelt, sollten in einigen Jahren weitere Informationen ans Licht kommen.