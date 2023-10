The Last of Us Multiplayer-Spiel: Neue Details geleakt

Details zum neuen Mehrspieler-Spiel im The Last of Us-Universum sind scheinbar online aufgetaucht, und sie versprechen richtig viel!

The Last of Us: Part 2 - (C) Naughty Dog, PlayStation

The Last of Us Fakten

Naughty Dog, einer der renommiertesten Spieleentwickler überhaupt, hat sich durch seine beeindruckende Palette von Einzelspieler-Titeln wie Uncharted und The Last of Us einen Namen gemacht. Diese Spiele haben das US-Entwicklerteam zum wertvollsten Studio von PlayStation gemacht und ihnen ermöglicht, massive Budgets und langwierige Entwicklungsphasen zu nutzen. Tatsächlich sind sie eines der wenigen Teams, die Rockstar Games wirklich Konkurrenz machen können.

Obwohl Naughty Dog vor allem für seine Einzelspieler-Titel bekannt ist, arbeitet das Team bereits seit einiger Zeit an einem Mehrspieler-Titel im The Last of Us-Universum. Dieses Spiel sollte ursprünglich Teil von The Last of Us: Part 2 sein und die Fortsetzung des Mehrspielermodus des ersten Spiels, Factions genannt, darstellen. Doch als die Ambitionen wuchsen, wurde beschlossen, dass es ein eigenständiges Projekt werden sollte.

The Last of Us als Multiplayer-Spektakel: Bisher wussten wir wenig (bis nichts)

Trotz mehrerer Jahre Entwicklung haben wir bisher nur Konzeptzeichnungen gesehen und vage Gerüchte darüber gehört, wie das Spiel aussehen könnte. Gerüchten zufolge wurde das Spiel in diesem Jahr auf “Eis” gelegt, und Naughty Dog hat einige seiner Mitarbeiter entlassen, darunter Personen, die anscheinend an dem Online-Spiel gearbeitet haben. Es scheint, als gebe es immer noch eine Chance, dass das Spiel das Licht der Welt erblickt, aber das Projekt scheint definitiv Probleme zu haben.

Doch jetzt sind einige neue Details aufgetaucht, und zwar über das LinkedIn-Profil des Naughty Dog-Mitarbeiters Ian Blake (via GamingBolt). Er erwähnte, dass er Erfahrung im Design und in der Optimierung von Umgebungen für bis zu 40 Personen habe. Dies lässt deutlich darauf schließen, dass das Spiel erheblich größer sein wird als der Mehrspielermodus des ersten Spiels, der in Bezug auf die Spieleranzahl eher mit einer Call of Duty-Lobby vergleichbar war.

Mit dieser Erweiterung der Spieleranzahl können wir wahrscheinlich auf viel größere Spielkarten und -räume hoffen. Möglicherweise könnte das Spiel sogar eine offene Welt oder eine Karte im Stil eines Battle Royales bieten. Eine andere spannende Möglichkeit ist, dass dies für eine Art Hub-Welt steht, in der Spieler Ressourcen verwalten, Quests absolvieren und andere Aktivitäten unternehmen können.

Die Zukunft bleibt ungewiss!

Während diese neuen Informationen aufregend sind, bleibt die Zukunft des Spiels weiterhin ungewiss. Es ist unklar, ob und wann Naughty Dog oder PlayStation weitere Details preisgeben werden. Die Fans warten gespannt auf Neuigkeiten und hoffen darauf, dass dieses vielversprechende Mehrspieler-Spiel endlich das Licht der Welt erblicken wird.

Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald es weitere Informationen gibt. Bleib dran, denn das The Last of Us-Universum könnte schon bald um eine aufregende Dimension reicher sein!