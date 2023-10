The Last of Us: Multiplayer-Spiel offenbar eingestellt

Für den Multiplayer-Ableger von The Last of Us schaut es schlecht aus. Doch Part III könnte davon profitieren.

Ein Battle Royale-Modus für ein reines The Last of Us-Multiplayer-Spiel könnte durchaus im Bereich des Möglichen sein. - (C) Naughty Dog, SIE

Die Hinweise verdichten sich, dass das seit längerer Zeit in Entwicklung befindliche Mutliplayer-Spiel von Naughty Dog eingestellt wurde. Das eigenständige Spiel, das in der Welt von The Last of Us angesiedelt ist, sollte das nächste große Projekt der beliebten Entwickler sein. Doch viele Informationen gab es bislang noch nicht. Es sollte “ehrgeizig” werden, betonten die Entwickler, doch inwiefern, blieb ungewiss. Doch ob das Spiel auch tatsächlich jemals erscheint, wird immer fraglicher.

Erst im Sommer kam die überraschende Nachricht, dass die Entwicklung an dem Multiplayer-Titel zurückgefahren werden sollte. Befreundete Entwickler von Bungie Games (so wie Naughty Dog Teil von Sony) sollen sich das Spiel angesehen und es für nicht ausreichend eingeschätzt haben, um auf dem heiß umkämpften Online-Markt bestehen zu können. Wie ein Branchen-Insider nun auf X (ehemals Twitter) vermeldete, sei die Entwicklung an dem “The Last of Us”-Spiel hingegen völlig eingestellt.

The Last of Us: Insider gibt Update

Der Insider unter dem Namen Anon, der sich schon in der Vergangenheit als sehr verlässlich herausgestellt hat, vermeldete demnach nur, dass das Spiel “tot” sei. Er führt zwar keine Gründe und Ursachen aus, es würde sich aber mit weiteren Informationen decken, die in den letzten Woche rund um das Spiel kursierten. Des Weiteren hat Sony erst vor kurzem betont, dass das Fundament des Unternehmens auch weiterhin auf der Veröffentlichung von Spielen wie God of War und The Last of Us basieren soll. Gemeint sind ambitionierte Single-Player-Erfahrungen, die die Spieler im bestmöglichen Ausmaß narrative Abenteuer bestreiten lassen.

Ein reiner Multiplayer-Titel, noch dazu von einem Entwicklerstudio, das in der Hinsicht noch kaum Erfahrung hat, wirkt hier etwas Fehl am Platz. Sicher ist jedoch, dass dies keine rein schlechten Nachrichten wären. So ist derzeit bestätigt, dass Naughty Dog am dritten Teil ihrer dystopischen Erfolgsreihe arbeiten. Durch das Wegfallen des Spin-Offs hätte das Studio wohl mehr Kapazitäten, sich gänzlich um die Enwicklung der Fortsetzung zu kümmern. Denn klar ist, wenn Part III auch nur ansatzweise so gut wie seine beiden Meisterwerksvorgänger werden soll, muss das Studio tief in die Ideentasche greifen und alles aufbringen.