StarCraft wird nicht Xbox-exklusiv: Blizzard lässt PlayStation bewusst offen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das neue StarCraft wird kein Xbox-Exklusivspiel. Genau das hat Blizzard jetzt klargestellt. Welche weiteren Plattformen den Open-World-Shooter bekommen, verrät das Studio allerdings noch nicht. Damit bleibt vor allem eine Frage interessant: Kommt StarCraft auch für PlayStation?

Ausgelöst wurde die Diskussion durch die ungewöhnliche Plattformkommunikation nach der BlizzCon 2026. Blizzard selbst kündigte den neuen StarCraft-Shooter für das Frühjahr 2030 an, nannte bei der Präsentation aber überhaupt keine Systeme. Lediglich Xbox UK bestätigte anschließend eine Veröffentlichung für Xbox-Konsolen. Auf Nachfrage von Kotaku.com machte Blizzard nun deutlich, dass daraus keine Xbox-Exklusivität abgeleitet werden darf.

Ein Blizzard-Sprecher erklärte gegenüber dem Magazin, man könne derzeit lediglich sagen, dass StarCraft „nicht exklusiv“ sein werde. Noch deutlicher wird die Aussage durch eine weitere Antwort: Würde Kotaku berichten, StarCraft sei Xbox-exklusiv, würde Blizzard eine Korrektur verlangen.

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Kommt der kommende StarCraft-Shooter für PlayStation-Konsolen?

Noch nicht. Genau an diesem Punkt hält sich Blizzard auffällig bedeckt. Auf die konkrete Nachfrage, ob mit „nicht exklusiv“ neben Xbox und PC auch eine weitere Konsole gemeint sei, wollte das Unternehmen keine Antwort geben. Eine PlayStation-Version ist damit nicht bestätigt. Nintendo Switch 2 oder deren mögliche Nachfolgeplattform wurden ebenfalls nicht genannt.

PC wäre für StarCraft natürlich naheliegend. Die Reihe ist seit ihrem Ursprung 1998 eng mit dem PC verbunden. Trotzdem hat Blizzard auch diese Plattform für das neue Spiel bisher nicht offiziell in die vollständige Plattformliste aufgenommen. Die offizielle BlizzCon-Zusammenfassung spricht lediglich von einem Open-World-Shooter, der im Frühjahr 2030 in den Koprulu-Sektor zurückführt.

Dass die Plattformfrage überhaupt so viel Aufmerksamkeit bekommt, liegt auch an Microsofts wechselnder Exklusivstrategie. Einige Xbox-Spiele erscheinen inzwischen auf PlayStation, während andere kommende Titel wieder bewusst an Xbox und PC gebunden werden. Welche Linie Microsoft bei einzelnen Spielen verfolgt, ist deshalb nicht immer sofort klar.

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StarCraft wird ohnehin völlig anders als früher

Auch spielerisch geht Blizzard mit der Marke einen ungewöhnlichen Weg. Das neue StarCraft ist kein StarCraft 3 und kein klassisches Echtzeit-Strategiespiel, sondern ein Open-World-Shooter. Die Handlung führt zurück in den Koprulu-Sektor, Gameplay hat Blizzard bislang allerdings noch nicht gezeigt.

Für den Moment bleibt damit eine ziemlich interessante Situation. Xbox ist bestätigt, Xbox-Exklusivität ist ausgeschlossen, alle anderen Plattformen bleiben offen. Gerade weil Blizzard die Bezeichnung „Xbox-exklusiv“ ausdrücklich zurückweist, dürfte die Frage nach einer PlayStation-Version bis zur vollständigen Plattformankündigung nicht verschwinden. Mehr lässt sich daraus derzeit allerdings nicht seriös ableiten.