The Last of Us – Druckmann macht klar: Bella Ramsey bleibt

Trotz dem Wunsch mancher Fans machen die Showmacher jetzt klar: Bella Ramsey wird weiterhin Ellie spielen.

The Last of Us kann auf Sky X / Sky Atlantic (Österreich und Deutschland) bzw. WOW (nur DE) gesehen werden. - (C) HBO

Die erste Staffel von The Last of Us ist am Montag zu Ende gegangen. Eine zweite Staffel der Adaption wurde schon kurz nach dem Start der Show bestätigt. Ein Aspekt dieser nächsten Staffel, spaltet jetzt allerdings die Community.

Es geht um Ellie. Mittlerweile sind sich viele einig, dass Bella Ramsey eigentlich der perfekte Cast für Ellie war. Jetzt, nachdem die erste Staffel vorbei ist und somit das erste Spiel komplett adaptiert worden ist, sind aber Stimmen laut geworden, die verlangen, dass die Rolle von Ellie für die kommende 2. Staffel neu gecastet wird.

Alle die beide Spiele gespielt haben werden sich vermutlich schon denken können, was der Grund für diese Einstellung ist. Logischerwese, wird in der zweiten (und vermutlich dritten) Staffel der Serie, The Last of Us Part II als Vorlage dienen.

Zwischen dem ersten und zweiten Teil der Spieleserie vergehen allerdings fünf Jahre. Und natürlich ist auch Ellie in der Zeit älter geworden. Einige Fans glauben deshalb, dass es sinnvoll wäre, die Rolle von Ellie neu zu besetzten, da Bella Ramsey zu jung aussehen würde, um eine 19-jährige Ellie zu verkörpern.

Das sagen die Macher der Show zu Bella Ramsey

Fans können natürlich über dieses Thema diskutieren so viel sie wollen. Das letzte Wort in der Sache haben immer noch die Macher der Show Craig Mazin und Neil Druckmann. Und die haben sich jetzt zu der Angelegenheit geäußert.

Die Antwort des Duos ist klar. Bella Ramsey wird Ellie bleiben. Druckmann hat im Interview folgendes gesagt:

„Bella Ramsey zu casten war wie einen Blitz in einer Flasche zu fangen. Die einzige Möglichkeit wie wir jemals überhaupt in Erwägung ziehen würden jemand neues zu casten, wäre wenn Bella sagt: Ich will nicht mehr mit euch arbeiten“

Bis zum Release der zweiten Staffel dauert es vermutlich noch ein wenig. Das heißt aber nicht, dass Naughty Dog gerade nicht hart an neuen Projekten arbeitet. The Last Of Us Part 1 erscheint später im März (endlich) auf PC, und Gerüchten zufolge arbeitet der Entwickler gerade an einem neuen Game. Ob es The Last of Us 3 ist wissen wir aber noch nicht.