The Last of Us Part 1 – PC-Funktionen und Spezifikationen enthüllt

Super- und Ultrawide-Monitore und andere PC-Features wurden für The Last of Us Part 1 bestätigt.

The Last of Us Part 1 erscheint am 28.3.2023 für Windows PC. - (C) Naughty Dog

Naughty Dog veröffentlichte einige der Features, die in der PC-Version von The Last of Us Part 1 enthalten sind. In einem Blog-Beitrag bestätigte der US-amerikanische Videospielentwickler zahlreiche Funktionen für die PC-Version.

Welche PC-Features unterstützt das Spiel? Dazu gehören u.a. Super- und Ultrawide-Monitore (21:9 und 32:9). Der Titel wird sogar via Kabelverbindung Unterstützung für den DualSense-Controller am PC bieten. So können auch PC-Spieler in den Genuss von haptischen Feedback und adaptiven Triggern profitieren.

PC-Features von The Last of Us Part 1

Naughty Dog nennt folgende Features für die PC-Version des PlayStation-Klassikers, der letztes Jahr neu aufgelegt für PS5 erschien:

AMD FSR 2.2-Unterstützung

Nvidia DLSS Super Resolution-Unterstützung

VSync- und Framerate-Cap-Optionen

Einstellbare Texturqualität, Schatten, Reflexionen, Umgebungsokklusion und mehr

Das Spiel wird, je nachdem wie stark euer PC-System ist, eine echte 4K-Auflösung bieten, um noch “eindringlicher” in die Umgebung einzutauchen.

“Von den rauen, bedrückenden Straßen des Boston QZ bis zu den überwucherten und verlassenen Häusern von Bill’s Town und vielem mehr, begeben Sie sich mit Ultra-Wide Monitor Support für 21:9 Ultrawide und 32 auf eine wunderschöne Reise durch die Vereinigten Staaten von Amerika: 9 Super-Ultrawide-Seitenverhältnisse”, so die Aussage über das Spiel im PlayStation-Blog.

PC-System-Anforderungen des Spiels

In den minimalen Systemanforderungen, also um 30FPS und 720p zu erreichen, wird ein AMD Ryzen 5 1500X/Intel Core i7-4770K und eine 4GB Grafikkarte angegeben. Für 60FPS und 1440p benötigt man schon einen AMD Ryzen 5 5600X/Intel Core i7-9700K, eine AMD Radeon RX 6750XT/Nvidia GeForce RTX 2080 Ti und 32 GB RAM. Für die Ultra-Einstellung wird sogar eine AMD RX 7900XT (FSR Qualität) bzw. Nvidia GeForce RTX 4080 angegeben.

The Last of Us Part 1 erscheint am 28. März 2023 für Windows via Epic Games Store und Steam.