Halo Infinite: Mehrere Beta-Tests sind für 2021 für die Fans geplant

Halo Infinite - (C) 343 Industries, Xbox Game Studios

Redmond, USA – Microsoft wird Berichten zufolge sein Wort halten, damit Fans Halo Infinite vor seiner Veröffentlichung testen können. Es wird nicht nur ein Beta-Test gemacht, sondern Entwickler 343 Industries „entwirft aktiv Pläne“ für mehrere Halo Infinite-Betas im Laufe des Jahres 2021.

Halo 6, wie es nicht genannt wird, sollte eigentlich zum Release der Xbox Series X/S erscheinen. Das Spiel wurde nach der Gameplay-Vorstellung im August 2020 auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun wissen wir, dass es aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf Herbst 2021 verzögert wurde. Wie der Entwickler, 343 Industries, versichert hat, soll sich die Wartezeit für Fans lohnen.

Laut einem Bericht von Windows Central besteht die Absicht hinter den Beta-Tests oder „Flügen“, wie Microsoft sie nennt, darin, im kleinen Maßstab zu beginnen und im Laufe der Zeit an Größe zu gewinnen. Ähnlich wie bei der Entwicklung der Updates für Halo: The Master Chief Collection wird das Feedback der Betas eine wichtige Rolle bei wichtigen Entscheidungen über Halo Infinite spielen. 343 Industries wird die Zahnräder so einstellen, wie es die Fans wünschen, aufgrund deren Feedback.

Der Entwickler plant, Beta-Tester über sein Halo Insider-Programm (externer Link) auszuwählen. Interessierte Spieler sollten daher sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß registriert sind. Es ist derzeit unklar, was die Beta beinhalten wird, ob es sich um Teile der Kampagne, bestimmte Multiplayer-Modi oder etwas völlig Einzigartiges handelt.

343 Industries: Von keinen Betas zu vielen Betas!

Die Nachrichten scheinen auf eine Änderung der Pläne von 343 Industries mit Firmensitz in Redmond (USA) hinzudeuten. Im Juli 2020 gab der Entwickler bekannt, dass sich seine öffentlichen Beta-Pläne geändert hätten und das Studio keine öffentlichen Beta-Tests für den Titel mehr machen könne.

Halo Infinite pre-release testing will involve the Halo Insider Program. Here’s a look at how you can sign up! 🎮https://t.co/laTBY1bRcj — Windows Central Gaming (@WCGamingTweets) January 21, 2021

Die Änderung ist eine willkommene Neuigkeit für Halo-Fans, die das mit Spannung erwartete Spiel etwas früher in die Hände bekommen möchten. Während das Team hinter Halo Infinite in letzter Zeit weitgehend geschwiegen hat, haben sie mehrere Screenshots des Multiplayers veröffentlicht, in denen die aktualisierte, polierter Beleuchtung und Texturen gezeigt wurden.

Trotz der Release-Verschiebung, um ein Jahr, bleibt der Master Chief populär: Die Master Chief-Collection ist nicht nur auf den Xbox-Konsolen, sondern auch am PC sehr beliebt. Auch gab es einen Cameo-Auftritt in Fortnite, als Skin. Auch ein Auftritt in Super Smash Bros. Ultimate für die Nintendo Switch ist eine Sache, die Fans fordern.

Halo Infinite: Ein perfekter Launch?

Während die anfängliche Verzögerung von Halo Infinite viele in der Gaming-Community enttäuschte, sind andere froh, dass sich 343 Industries die Zeit nimmt, um sicherzustellen, dass das Spiel ordnungsgemäß auf den Markt kommt. Nach dem Release von Cyberpunk 2077 sind wahrscheinlich viele Spiele-Entwickler von AAA-Titeln hochsensibilisiert.

Die Beta-Tests sind für Halo-Fans eine aufregende Nachricht, um quasi am Feintuning des Shooters mitzuwirken. Halo feiert übrigens im Jahr 2021 seinen 20. Geburtstag.

Halo Infinite erscheint im Herbst 2021 für PC, Xbox One und Xbox Series X/S.