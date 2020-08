Xbox Series X-Dashboard in einem neuen Video enthüllt

So sieht es aus, das brandneue Dashboard der Xbox Series X.

Redmond, USA – Eigentlich hatten wir angenommen – so wurde es auch zunächst von Microsoft kommuniziert- wird die Xbox Series X das selbe Dashboard wie die Xbox One haben. Aber das ist jetzt nicht mehr die Fall. Die Xbox One wird am Starttag das Dashboard der Xbox Series X erhalten. Das brandneue Dashboard wurde nun von Microsoft vorgestellt.

Microsoft hat das neue Xbox Series X-Dashboard kürzlich in einem Video vorgestellt (oben) und gezeigt, wie das Dashboard alles rationalisiert, damit Spieler schneller als je zuvor in ihre Games und Apps einsteigen können. Das neue Xbox Series X-Dashboard soll schneller sein als jemals zuvor. Die Spieler können schneller starten und zwischen den Spielen wechseln. Trotz dieser Verbesserungen verbraucht das Xbox Series X-Dashboard Berichten zufolge 40 Prozent weniger Speicher als das aktuelle Xbox One-Dashboard und weist anspruchsvollen Games mehr Speicher der Konsole zu.

First look at Xbox Series X dashboard pic.twitter.com/7BdTgbjb9z — Xbox Series X News (@XboxSeriesXInfo) August 19, 2020

Eine weitere Verbesserung des Xbox Series X-Dashboards, das im Video (via YouTube) detailliert beschrieben wurde, betrifft das Teilen von Spiel-Clips und Screenshots. Wenn Xbox-Benutzer jetzt Spiel-Clips und Screenshots freigeben, werden diese sofort auf ihr Telefon übertragen, sodass man den Inhalt sofort mit seinen Freunden teilen kann. Dies sollte den Prozess erheblich rationalisieren und verhindern, dass Spieler nur in Mehrspieler-Matches herumstehen und versuchen, ihren Freunden einen coolen Clip zu zeigen.

Xbox Series X-Dashboard kommt auch für die Xbox One

Das neue Dashboard wird zum Start für die neue Xbox verfügbar sein. Ab diesem Zeitpunkt wird es auch für die Xbox One-Systemfamilie veröffentlicht. Es bleibt jedoch abzuwarten, wann genau dies der Fall sein wird. Microsoft hat bestätigt, dass der Xbox Series X-Launch im Monat November ist.

Es ist unklar, wann Microsoft aus Redmond (USA) das genaue Erscheinungsdatum der Xbox Series X bekannt geben wird. Wahrscheinlich werden wir dazu erst nächsten Monat mehr erfahren, genauso wie zur Xbox Series S. Die Budget-Konsole von Microsoft wurde größtenteils bereits mit Leaks bestätigt. Eine offizielle Ankündigung blieb jedoch bisweilen aus.

Neben einer Ankündigung des Erscheinungsdatums sind die Fans auch gespannt auf den Preis der Xbox Series X und die Zusammensetzung der Starttitel. Da sich Halo Infinite auf 2021 verzögert, scheint der Xbox Series X in dieser Weihnachtszeit ein wichtiger Starttitel zu fehlen. Hoffentlich hat Microsoft in der Konzernzentrale in Redmond (USA) bereits große Pläne geschmiedet. Auf jeden Fall ist etwas Großes für den Xbox Game Pass geplant.