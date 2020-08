Xbox Game Pass: Microsoft wird bald ein Geheimnis lüften

Der Xbox Game Pass steht eindeutig im Mittelpunkt der Strategie von Microsoft, wenn es um die nächste Generation von Konsolen geht. Dies reicht von der erneuten Fokussierung auf PC-Spiele über die fortgesetzte Unterstützung der Xbox One bis hin zur geplanten Unterstützung der kommenden Xbox Series X. Alles dreht sich um den Abonnementdienst.

Mit seinen angemessenen Preisen und der umfangreichen und überzeugenden Bibliothek an Spielen – einschließlich Tag-1-Releases für alle Xbox Game Studios-Erstanbieter-Spiele – ist es bereits ein unglaublich attraktives Paket, aber es scheint, dass Microsoft bald noch mehr Gründe aufzeigen wird, an Bord des Xbox Game Pass zu kommen.

Auf Twitter sagte Jeff Grubb von GamesBeat – während er über die jüngste Entscheidung von Microsoft sprach, das Branding „Xbox 20/20“ für die Einführung von Informationen der nächsten Generation zu streichen -, dass Microsoft bald über „einen weiteren wichtigen Grund für den Erhalt des Game Pass“ sprechen wird. Er sagt, dass diese Informationen in den nächsten zwei bis drei Wochen kommen werden. Was dies sein könnte, ist jedermanns eigene Vermutung, aber Grubb stellte in einem nachfolgenden Tweet klar, dass es sich nicht um ein bestimmtes Spiel handelt.

Es könnte bedeuten, dass wir etwas in der Art erwarten sollten, dass mit dem Ereignis vergleichbar ist, wie die xCloud kürzlich für den Xbox Game Pass Ultimate angekündigt wurde.

Like I said, it's going to be kind of an Xbox Month. It already did the xCloud announcement, and Phil already showed up on the Samsung Galaxy thing. Should still expect to see more about Xbox Series S and yet another big reason to get Game Pass in the next 2-to-3 weeks. https://t.co/Vc9c0HSix0

— grubbsnax is back (@JeffGrubb) August 10, 2020