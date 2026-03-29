Nach PS5-Preiserhöhung: Analyst warnt vor steigenden Xbox- und Switch 2-Preisen

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Die Nachricht kam für viele wie ein Schlag: Sony erhöht die Preise der PS5 und plötzlich steht eine Frage im Raum, die kaum jemand hören wollte. Bleibt es dabei… oder ist das erst der Anfang? Ein Analyst bringt jetzt genau dieses Szenario ins Spiel. Und seine Einschätzung sorgt aktuell für Unruhe in der Gaming-Community.

Laut Branchenexperte Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis wäre es „keine Überraschung“, wenn auch Microsoft und Nintendo ihre Hardware-Preise anheben (via Eurogamer). Das bedeutet konkret: Die nächste Preiserhöhung könnte nicht nur die PlayStation betreffen, sondern auch die Xbox und sogar die noch junge Switch 2. Nintendo selbst brachte mögliche Preiserhöhungen für ihre neueste Hardware bereits ins Gespräch.

Für viele Fans fühlt sich das wie ein Wendepunkt an. Denn bisher galt eigentlich eine klare Regel: Konsolen werden im Laufe ihrer Lebenszeit günstiger, nicht teurer. Doch genau dieses Prinzip scheint gerade in dieser Konsolen-Generation zu kippen.

Warum plötzlich Gaming teurer wird

Der Grund liegt nicht bei Sony allein. Die gesamte Tech-Branche steht unter Druck und Gaming bleibt davon nicht verschont. Ein zentraler Faktor: steigende Preise für Speicher und Komponenten. Besonders RAM und SSDs werden immer teurer, weil sie massiv für KI-Infrastruktur benötigt werden. Das klingt erstmal weit weg vom Gaming, hat aber direkte Folgen: Die gleiche Technik, die in Rechenzentren für künstliche Intelligenz eingesetzt wird, steckt auch in Konsolen. Und die Nachfrage explodiert.

Harding-Rolls erklärt, dass Sony vermutlich lange durch Preisgarantien geschützt war. Doch diese laufen irgendwann aus und genau dann schlagen die echten Kosten zu. Hinzu kommt eine unsichere wirtschaftliche Lage. Neue Inflationswellen, ausgelöst durch geopolitische Spannungen, könnten die Preise weiter nach oben treiben. Das Ergebnis sehen wir jetzt bereits: Die PS5 wird teurer und das mitten in ihrer Blütezeit.

Community reagiert mit Frust und Sorgen

Auf Community-Plattformen sich schnell, wie emotional das Thema ist. Viele Spieler sind verunsichert. Einige sprechen offen von einem „Luxus-Hobby“, das sich (bald) immer weniger Menschen leisten können.

„Früher habe ich auf einen Preis-Drop gewartet. Heute warte ich nur noch darauf, dass es nicht noch teurer wird“, so die sinngemäße Zusammenfassung einiger Beiträge.

Andere sehen eine gefährliche Entwicklung: Wenn alle Hersteller nachziehen, gibt es keine günstige Alternative mehr. Gerade Nintendo steht dabei im Fokus. Die Nintendo Switch 2 ist noch nicht lange auf dem Markt, eine Preiserhöhung jetzt könnte viele potenzielle Käufer abschrecken. Andererseits muss man sich die Frage stellen: Welche anderen Möglichkeiten haben Hersteller? Konsolen-Subventionen sind teuer und mit einem gewissen Maß an Risiko behaftet.

Alles ist anders geworden. Normalerweise wäre jetzt die Phase, in der Hardware günstiger wird und neue Spieler einsteigen. Stattdessen passiert das Gegenteil. Und dazu brauchen wir wahrscheinlich keine weiteren Analysten-Meinungen einholen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf DailyGame.at.

Dieser Artikel erschien zuerst auf game.at.

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