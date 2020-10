Xbox und Nintendo: Phil Spencer spricht über „sehr gute Beziehung“

Nintendo und Xbox - Fotomontage DailyGame.at - (C) Microsoft, Nintendo

Auch wenn sich Sony in puncto Cross-Play die letzten Jahre „gelockert“ hat, Microsoft (Xbox) und Nintendo verbindet etwas. Die beiden Unternehmen aus der Gaming-Branche haben die letzten Jahre ziemlich gut zusammengearbeitet. Banjo & Kazooie erschienen als Super Smash Bros. Ultimate-Kämpfer und die beiden Ori-Spiele (Moon Studios aus Wien) erschienen für die Nintendo Switch.

Phil Spencer, Xbox-Chef und Microsoft VP, sprach mit Kotkau über die guten Gespräche mit Nintendo CEO Shuntaru Furukawa, sowie den Nintendo of America-Chef, Doug Bowser.

Wir haben eine sehr gute Beziehung mit Nintendo. Ich denke, wir sehen unsere Arbeit sehr synergistisch, was den Wachstum des Marktes betrifft. Das macht es sehr leicht. Jede Unterhaltung mit Nintendo ist wirklich angenehm.

Ori-Switch-Ports auf Wunsch des Entwicklers Moon Studios entstanden

Xbox- und Nintendo-Spieler fragen sich, wie die weitere Zusammenarbeitet aussehen könnte. Natürlich steht auch die Frage nach mehr Xbox-Titeln für die Nintendo Switch im Raum. Die beiden Ports von Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps kamen nur deswegen zustande, weil die Moon Studios darum gebeten hatten. Ob es einen Game Pass jemals auf der Nintendo Switch – mit xCloud – geben wird? Darauf hatte Phil Spencer noch keine klare Antwort, im Interview mit Kotaku.

Im Gespräch mit Gamestar sagte Spencer, dass „andere Plattformen nicht wirklich daran interessiert seine, die komplette Xbox-Erfahrung auf ihrer Hardware zu unterstützen.“

Bei Sony und der PlayStation 5 könnte man es ausschließen, auch wenn viele The Elder Scrolls-, Fallout- oder Doom-Fans die lieber auf einer PlayStation spielen das sicherlich anders sehen würden. Bislang kann man davon ausgehen, dass zukünftige Bethesda-Games auf Konsole nur für die Xbox-Konsolen erscheinen werden.

Könntet ihr euch den Xbox Game Pass auf der Nintendo Switch vorstellen? Sagt es uns in den Kommentaren!