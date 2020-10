Xbox Series X: Überhitzung ist möglichweise übertrieben dargestellt

Die Microsoft Xbox Series X wird in einem Monat veröffentlicht und potenzielle Vorbesteller sind hungrig nach neuen Informationen über die Konsole. 499 Euro sind immerhin keine kleine Summe. Es ist dann verständlich, dass es einige Sorgen gibt, nachdem mindestens ein (jetzt gelöschter) Bericht aus der Vorschau der Xbox Series X gesagt hat, es sei „heiß, wie wirklich heiß!“ Aber die Geschichte ist jetzt so weit fortgeschritten, dass die Hitzeprobleme der Xbox Series X übertrieben zu sein scheinen. Leidet die Konsole von Microsoft, die Xbox Series X, wirklich an Überhitzung?

Der Bericht über ein offensichtliches Hitzeproblem mit der Xbox Series X stammt von Jeux Video. Ken Bogard von Jeux Video berichtete, dass die Xbox Series X viel Wärme abgibt und beschrieb die Konsole so „heiß wie einen Kaminschacht“. Unabhängig davon sagte Jeff Bakalar, Co-Moderator von Giant Beastcast, dass die von Microsoft bereitgestellte Pre-Launch-Konsole selbst im Standby-Modus „ein wenig geröstet“ sei. Da viele Reporter immer noch durch Embargos bezüglich der Xbox Series X eingeschränkt sind, stellt sich die Frage, ob die Konsole wirklich Hitzeprobleme hat.

Mittlerweile ist das Video von Bogard verschwunden. Dabei ist unklar, ob dies auf ein Embargo zurückzuführen ist. Tom Warren von The Verge hat ebenfalls einen Kommentar zum Thema hinzugefügt. In einem Beitrag auf Twitter sagt Warren zuerst, dass er unter Embargo steht. Aber er hinterfragt die Natur der Geschichte. „Microsoft würde diese Konsolen nicht an Hunderte von Journalisten, Streamern und YouTubern senden, wenn sie Hitzeprobleme hätten“, erklärt er.

lots of people keep asking me about Xbox Series X heat. I’m under embargo. Just consider this, Microsoft wouldn’t send these consoles to 100s of journalists, streamers, and youtubers if they had heat issues. They just wouldn’t let people touch the console at all ¯_(ツ)_/¯

— Tom Warren (@tomwarren) October 6, 2020