Xbox Series X/S werden zum Verlustgeschäft für Microsoft, so ein Gerücht

Microsoft hat den Preis un den Release der kommenden nächsten Konsolen-Generation vorgegeben. Die Xbox Series X und die Xbox Series S werden am 10. November 2020 starten. Und wenn euch die Preise von 499 Euro bzw. 299 Euro nicht abschrecken, liegt es möglicherweise daran, dass Xbox die Konsolen subventioniert. Ein Bericht ohne Quellenangabe besagt, dass die neuen Konsolen den Umsatz beeinträchtigen werden.

Das Gerücht stammt von dem Venture Beat-Reporter Jeff Grubb als Antwort auf den Leaker/Insider Benji-Sales auf Twitter, als er gefragt wurde, ob Microsoft einen Verlust bei der Xbox Series S hinnehmen muss. Grubb bejaht dies, gibt jedoch keine Quelle für seine Informationen an und erklärt, dass Microsoft sowohl bei der Xbox Series X als auch bei der Xbox Series S einen Verlust hinnehmen muss (wenn man gegen Sony eine Chance haben möchte).

Die Idee, dass Microsoft die neuen Konsolen „unter Wert“ verkauft, ist nicht neu. Bereits im Vorfeld gab es einige Analysten, die das besagten. Die Rechnung ist einfach: man verkauft ein System günstiger, als man es produziert und holt sich mit Spiel-Umsätzen das Geld wieder zurück. Wenn mehr Spieler dazu gebracht werden sich einen Xbox Game Pass Ultimate zu holen, dann ist das eine Win-Win-Situation für Microsoft. Ein anderes Beispiel sind Mikrotransaktionen in Videospielen, ein gewinnbringendes Geschäft für die Publisher. Bei Einkäufen in Fortnite oder anderen Free-2-Play-Spielen schneidet Microsoft auch mit, wenn diese über eine Xbox-Konsole getätigt werden.

Random question but you agree with me Jeff Microsoft is taking a loss on Series S at $299 right? I think they are

Which is fine as they are expecting that money to come back through Game Pass / digital

— Benji-Sales (@BenjiSales) September 9, 2020