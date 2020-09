EA Play mit Xbox Game Pass kostenlos mit dabei

Xbox Game Pass mit EA Play ohne zusätzliche Kosten - Bildquelle: YouTube/Screenshot (C) Microsoft, EA

Die letzten 3 Jahre konnte sich Microsoft mit dem Xbox Game Pass mehr als 10 Millionen Xbox-User sichern, die den Xbox Game Pass benutzen, sowohl auf Konsole als auch auf PC (Windows 10). Im Jahr 2019 führte Microsoft den Xbox Game Pass Ultimate und den Game Pass für PC ein. Ab dem 15. September kann man mehr als 100 Spiele aus der Cloud auf einem Android-Handy oder -Tablet spielen. Und heute präsentierte man „EA Play“ für den Xbox Game Pass Ultimate.

Damit bietet der Xbox Game Pass Ultimate neben dem gewohnten Programm auch EA Play kostenlos an, wie Xbox.com mitteilt. Das bedeutet, dass man auf Xbox One, Xbox Series X/S sowie Windows 10-PCs FIFA, Titanfall, Need for Speed, Battlefield, The Sims und Co mit nur einem Abo zocken kann.

EA Play beinhaltet mehr als 60 Konsolen- und PC-Spiele von EA, darunter FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, Battlefield 5, Mass Effect, Skate und The Sims 4. Neben den Spielzugängen erhaltet man auch exklusive Herausforderungen und Belohnungen in den Spielen, spezielle Inhalte nur für Mitglieder, Rabatte auf digitale EA-Einkäufe für DLCs und mehr. Außerdem bekommt man bei EA Play bereits vorab Zugang zu Testversionen, darunter Madden NFL 21 und FIFA 21. Natürlich sind diese Spiele von EA auch mit der xCloud spielbar, also auch mobil.

Letzten Monat haben wir euch berichtet, dass Microsoft bezüglich dem Game Pass „ein Geheimnis lüften wird“. Nun. Das dürfte es gewesen sein!