Die Sims 4 – Nachhaltig leben – Review

Nach den letzten Erweiterungen wie „An die Uni“ oder auch „Tiny House“ bietet das neue Expansion Pack – Nachhaltig leben für Die Sims 4 deinen Sims die Möglichkeit die neue Nachbarschaft Evergreen Harbour im wahrsten Sinne des Wortes „nachhaltig“ zu verändern.

Anfangs husten deine Sims, wegen der Luftverschmutzung, denn braune eklige Wolken schweben über einem der Viertel. Doch du hast es in Hand, die Welt zu verändern! Mit dem Einsatz deiner Sims, durch Abstimmungen bei Nachbarschaftsprojekten und deren persönliche Lebensweise, verwandeln sich die vom Müll gesäumten Wege in ein mit Blumen geschmücktes Paradies. Deine Entscheidungen entweder die lokale Industrie oder Grüne Initiativen zu unterstützen verändern optisch tatsächlich die Nachbarschaft.

„Ich habe große Augen gemacht, wie statt dem Müllberg vor der Tür meiner Sims plötzlich ein Blumentbeet stand und meine Sims nicht mehr husten mussten, da sie alle Nachbarn überredet haben für mehr Pflanzen in der Umgebung abzustimmen. Das Viertel hat danach wirklich anders ausgesehen als vorher – einfach mega cool!“



Es grünt so Grün

Doch nicht nur das Abstimmen auf der Gemeinschaftstafel verändern deine Nachbarschaft. Die Garten-Fähigkeit gewinnt einen ganz neuen Stellenwert. Denn je mehr Pflanzen auf deinem Grundstück wachsen, desto umweltfreundlicher wir der Lebensstil deiner Sims gewertet und sie fühlen sich wohler. Außerdem ist es ein richtig gutes Gefühl den Gartensalat mit dem Gemüse aus dem eigenen Anbau zuzubereiten.

Das große Krabbeln

Es erwarten unsere Sims ganz neue Haustiere als Freunde: Insekten. Die neuen Insekten und Käfer können zum Spielen genutzt werden, sie produzieren Biobenzin für einen Stromgenerator oder können von deinen Sims schlicht und einfach gegessen werden.

Frisch aus dem Müll ist das neue Prada

Auch Müllcontainer bieten völlig neue Interaktionsmethoden, denn Recycling ist der neue Shit. Lass deine Sims in die stinkenden Tiefen eintauchen und allerhand Schätze bergen. Neben Materialien, um andere Gegenstände aufzuwerten sind auch Möbel im Container zu finden. Doch auch die Romantik darf natürlich nicht zu kurz kommen. Wenn der Frühling ins Land zieht und deine Sims einfach nicht die Finger von einander lassen können, steht auch einem Techtelmechtel im Müll nichts mehr im Weg.

Alles voll Öko

Habt ihr euch jemals Gedanken gemacht, warum eure Stromrechnung in euren bisherigen Sims Familien immer weiter in die Höhe geschossen ist, während in jedem Schlafzimmer ein Fernseher läuft, die Zimmer völlig grell ausgeleuchtet sind und ein beheizbares Whirlpool, dank „motherlode“ zum normalen Lebensstandard gehört? Im neuen Expansion Pack von Sims 4 – Nachhaltig leben, hat man die Möglichkeit abseits vom Netz seinen eigenen Strom zu erzeugen und Wasser zu sammeln, um so, wenn es Zeit für die Rechnung im Postkasten ist, für überschüssige Ressourcen Geld zu bekommen! Ein gutes Gefühl den Spieß einmal umzudrehen!

Der Clou an der Sache ist jedoch, dass wenn deine Wassersammelbehälter defekt oder manipuliert werden, du auch kein Wasser mehr hast um zum Beispiel eine erholsame Dusche nach einem kleinen Stelldichein im Müllcontainer zu nehmen. Es kam nicht nur einmal vor, dass ich meine Sims ins Fitness-Center schicken musste, nur um zu Duschen. Und nein – nicht für den Sport, nur für die Dusche…

Selbermachen statt kaufen

Neu Kaufen ist von nun an nicht mehr unbedingt notwendig. Gefundene aber defekte Gegenstände können repariert werden, oder ganz neue Möbelstücke selbst angefertigt werden. Von nun an, können auch mit Bienenwachs tatsächlich Kerzen in verschiedensten Formen und Farben produziert werden. Die Fertigung von eigenen Produkten und deren Verkauf bringt deinen Sims auch nochmal eine ganz eigene Lebensweise bei. Denn mein Haus war nur von Kerzen ausgeleuchtet – ich kam ganz ohne Lampen und Stromverbrauch aus.

Handwerksgeschick muss zwar erst gelernt und geübt werden, aber nach einiger Zeit freuen sich die Sims richtig, wenn ihnen ein Werkstück besonders gut gelungen ist. Diese kannst du mit einem Verkaufstisch persönlich an deine Nachbarn verscherbeln oder normal über das Inventar direkt verkaufen.

Es g‘hört mehr g‘schmust in Die Sims 4!

Doch nicht nur Öko-Initiativen können angezettelt werden. Wer seine Sims für mehr romantische Intermezzos begeistern will, kann auch für die freie Liebe in der Nachbarschaft abstimmen. Es ist aber natürlich eure Entscheidung, ob es danach zu einem Baby Boom im Viertel kommt oder nicht – Spaß haben eure Sims aber mit Sicherheit. Peace!

Fazit zu „Die Sims 4 – Nachhaltig leben“

Alles in Allem hat mich das neue Erweiterungspack für Die Sims 4 wirklich begeistert. Die Idee, dass die Handlungen und Lebensweise deiner Sims das tatsächliche Erscheinungsbild der Nachbarschaft beeinflussen fand ich schon sehr cool. Auch die Möglichkeit Windräder für die Stromversorgung einzubinden und auch die Gärten weiter auszubauen, machen richtig viel Spaß! Ich persönlich verstehe den „beef“ der Community nicht, da ich das Pack absolut gelungen finde!

Besonders in Zeiten wie diesen ist es cool, so tagesaktuelle Themen auch in ein so lebensnahes Spiel wie Sims zu integrieren. Wenn jüngere Spieler durch diese knallharten Veränderungen auch in ihrem echten Leben beeinflusst werden – umso besser! Auch wenn der Preis bei vielen Reviews ein Thema ist, bei näherer Betrachtung sieht man wie viele neue Aktionen, Gegenstände und was für ein Aufwand in das Erweiterungspack geflossen sind und damit ist der Preis finde ich absolut gerechtfertigt! Danke EA, da habt ihr in meinen Augen wirklich wieder alles richtig gemacht!

Test Wertung