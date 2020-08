FIFA 21: Ist Crossplay zwischen PS5 und Xbox Series X möglich?

FIFA 21 wird von Fußballfans mit Spannung erwartet, hat jedoch bei der Veröffentlichung eine schwierige Aufgabe. Während die FIFA 21 die Lizenzen für die überwiegende Mehrheit der Spieler und Mannschaften besitzt, was dazu beigetragen hat, dass sie zum dominierenden Fußball-Simulation geworden ist, wurde sie in den letzten Jahren auch stark kritisiert. Einige Spieler sind der Meinung, dass der Karrieremodus des FIFA-Titels enttäuschend war, andere haben Probleme mit den Online-Servern angeführt. Das neueste Game kann möglicherweise frühere schlechte Presse korrigieren, aber die Spieler werden enttäuscht sein, wenn sie feststellen, dass sie Online-Inhalte nicht Crossplay spielen können.

Bei der nächsten Ausgabe von FIFA 21 wurden erhebliche Änderungen an der Franchise vorgenommen, die wegen mangelnder Innovation zwischen den jährlichen Ausgaben kritisiert wurden. FIFA 21 unternimmt Schritte, um das toxische Verhalten zu begrenzen, und es scheint auch Änderungen am Gameplay vorzunehmen, die einige der nervigen Elemente beseitigen, mit denen Fans der Franchise vertraut sein werden. Wenn Spieler die neue Erfahrung jedoch mit Freunden teilen möchten, müssen sie dies auf derselben Konsole tun.

Über seinen direkten Twitter-Account kündigte FIFA 21 an, dass es im Spiel keinerlei Crossplay-Funktionen geben würde, einschließlich des Generations-Crossplay. Dies bedeutet, dass PS4- und PS5-Spieler nicht gemeinsam am Game teilnehmen können. Dies wird die Spieler enttäuschen, da es schwierig sein wird, sich mit den Fans hinsichtlich der Konsole und des Kaufs abzustimmen. Angesichts der Server-Probleme, die sich in der Vergangenheit auf FIFA-Spielen ausgewirkt haben, kann sich diese Entscheidung negativ auf die Bemühungen des Spiels auswirken, als wettbewerbsfähiger eSports-Titel zu gelten.

You won't be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21.

However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) August 10, 2020