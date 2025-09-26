EA Sports FC 26: Die schnellsten Spieler im Spiel

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
In EA Sports FC 26 bleibt Tempo (PACE) eines der wichtigsten Attribute – besonders in einem Spiel, das zunehmend auf Umschaltmomente, Pressing und Tiefe setzt. Schnelle Spieler sind nicht nur für Konter entscheidend, sondern auch für das Öffnen von Räumen, das Überlaufen von Verteidigern und das Durchbrechen kompakter Defensivblöcke. Der PACE-Wert setzt sich aus Sprintgeschwindigkeit und Antritt zusammen und ist besonders relevant für Flügelspieler, Stürmer und offensive Außenverteidiger.
Spieler mit 96+ Pace
Diese Spieler gehören zur absoluten Spitze, wenn es um Geschwindigkeit geht. Sie sind nicht nur schnell, sondern auch taktisch wertvoll – ob im Angriff oder in der Defensive.
Name
|Name
|Klub
|Pos.
|Alter
|Style
|Ges.
|Acc.
|Geschw.
|Pace
|Kylian Mbappe
|Real Madrid
|ST, LW, LM
|26
|Explosive
|91
|97
|97
|97
|Karim Adeyemi
|Bo. Dortmund
|RM, LW, CAM, RW
|23
|Explosive
|81
|96
|96
|96
|Gabriel Silva Viera
|Santa Clara
|LW, ST, RM, LM
|23
|Explosive
|74
|95
|97
|96
Diese Spieler sind besonders effektiv in Systemen mit hohem Umschaltfokus, z. B. 4-2-3-1, 4-3-3 oder 3-4-2-1 mit schnellen Außen.
Stars mit 94–95 Pace
|Name
|Klub
|Pos.
|Alter
|Style
|Ges.
|Acc.
|Geschw.
|Pace
|Vinicius Junior
|Real Madrid
|LW, ST, LM
|25
|Explosive
|89
|95
|95
|95
|Lois Openda
|Juventus
|ST
|25
|Controlled
|83
|94
|96
|95
|Nuno Mendes
|PSG
|LB, LM
|23
|Explosive
|86
|94
|95
|95
|Moussa Diaby
|Al Ittihad
|RM, RW
|26
|Explosive
|84
|95
|95
|95
|Sirlord Conteh
|Heidenheim
|ST, RM, RW
|29
|Explosive
|69
|94
|95
|95
|Jeremie Frimpong
|Liverpool
|RB, RM, RW
|24
|Explosive
|83
|95
|93
|94
|Yankuba Minteh
|Brighton
|RM, RW
|21
|Explosive
|77
|94
|94
|94
|Daniel James
|Leeds
|RM, RW
|27
|Explosive
|76
|94
|94
|94
|Alphonso Davies
|Bayern Munich
|LB, LM
|24
|Controlled
|84
|95
|93
|94
|Ernest Poku
|Bay. Leverkusen
|RM, LM, RW
|21
|Explosive
|70
|93
|95
|94
|Bahoya
|Frankfurt
|LM, CAM, LW
|20
|Explosive
|75
|91
|97
|94
|Milan van Ewijk
|Coventry
|RB, RM
|25
|Explosive
|74
|93
|94
|94
|Mitchell van Bergen
|Sparta Rotterdam
|RM, LM, RW
|26
|Explosive
|69
|93
|94
|94
|Nishan Velupillay
|Melbourne Victory
|LM, RM, LW
|24
|Explosive
|65
|93
|94
|94
|Inaki Williams
|Athletic Club
|RM, ST, RW
|31
|Lengthy
|83
|93
|94
|94
Spieler wie Sarr, Williams oder Traoré sind perfekte Budget-Optionen für Karrieren mit mittleren Vereinen oder als Ergänzung in Ultimate Team.
Strategien für Tempo-Spieler im Karrieremodus
Tempo allein reicht in EA Sports FC 26 nicht aus, um Spiele zu gewinnen – du musst es gezielt und taktisch einbinden, damit es seine volle Wirkung entfalten kann. Eine der effektivsten Strategien ist es, das Flügelspiel zu maximieren. Schnelle Spieler eignen sich hervorragend für Tiefenläufe, Cutbacks und präzise Flanken, besonders in Systemen mit breiten Außen wie dem 4-3-3 oder 3-4-2-1. Sie sorgen für Dynamik und zwingen die gegnerische Defensive zu ständiger Bewegung.
Ein weiterer Ansatz ist der Konterfokus. Wenn du dein Team auf schnelles Umschalten ausrichtest, kannst du mit Formationen wie 4-2-3-1 oder 4-3-3 und schnellen Außen sowie einem mobilen Stürmer blitzschnell von der Defensive in die Offensive wechseln. Tempo ist hier der Schlüssel, um die gegnerische Abwehr zu überlaufen und freie Räume zu nutzen.
Auch in Pressing-Systemen sind schnelle Spieler unverzichtbar. Sie eignen sich perfekt für hohes Pressing, da sie Bälle früh erobern und sofort in die Tiefe starten können. Das erhöht nicht nur die Ballbesitzquote, sondern sorgt auch für ständige Gefahr im letzten Drittel.
Besonders wirkungsvoll ist die Kombination aus Tempo und Technik. Spieler wie Vinícius Jr. oder Moussa Diaby sind nicht nur schnell, sondern auch dribbelstark. Sie sind ideal für 1-gegen-1-Situationen, kreative Durchbrüche und das Aufbrechen kompakter Defensivblöcke. Ihre Fähigkeit, Tempo mit Ballkontrolle zu verbinden, macht sie zu echten Matchwinnern.
Nicht zu unterschätzen ist die defensive Absicherung durch Tempo. Schnelle Verteidiger wie Alphonso Davies oder Jeremiah St. Juste sind Gold wert, wenn du mit einer hoch stehenden Verteidigungslinie spielst. Sie helfen, lange Bälle abzufangen, Konter zu neutralisieren und gefährliche Situationen frühzeitig zu entschärfen.
Tipps für Ultimate Team & Clubs
Um das Tempo deiner Spieler in EA Sports FC 26 gezielt zu maximieren, solltest du verschiedene Systeme miteinander kombinieren. Bei den Chemistry Styles bieten sich insbesondere „Hunter“ und „Shadow“ an – „Hunter“ steigert sowohl Antritt als auch Sprintgeschwindigkeit bei Angreifern, während „Shadow“ dasselbe für Verteidiger tut und zusätzlich die Defensivwerte verbessert. Diese Styles sind besonders effektiv in Ultimate Team, da sie sofort spürbare Leistungssteigerungen bringen.
Darüber hinaus lohnt sich ein Blick auf die PlayStyles, die das Verhalten deiner Spieler dynamisch beeinflussen. Für Tempo-orientierte Rollen sind „Rapid“, „Quick Step“ und „Trickster“ besonders empfehlenswert. „Rapid“ verstärkt die reine Sprintgeschwindigkeit, „Quick Step“ verbessert die Beschleunigung aus dem Stand, und „Trickster“ kombiniert Tempo mit explosivem Dribbling – ideal für Flügelspieler oder wendige Stürmer.
Im Clubs-Modus solltest du bei der Archetypenwahl ebenfalls auf Tempo fokussieren. Für explosive Außenrollen sind „Spark“ und „Marauder“ die besten Optionen. „Spark“ eignet sich für dribbelstarke Offensivspieler mit hohem Antritt, während „Marauder“ perfekt für offensive Außenverteidiger ist, die mit Tempo und Flanken das Spiel nach vorne treiben. Durch die gezielte Kombination dieser Systeme kannst du deine Spieler nicht nur schneller machen, sondern auch taktisch optimal einsetzen.
Wir haben noch weitere hilfreiche Guides in puncto EA Sports FC 26 für dich. Beispielsweise zeigen wir dir, wer die besten Stürmer, Innenverteidiger, Mittelfeldspieler und Keeper im Karrieremodus sind, was du bei SBCs alles beachten solltest oder in Ultimate Team ohne Echtgeld durchstarten kannst. In diesem Artikel erfährst du, wer die 26 besten Spieler in EA Sports FC 26 sind.
