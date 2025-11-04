DailyGame
DailyGame - Gaming News - EA verteidigt kreative Freiheit trotz Mega-Deal mit „Saudi-Kushner“-Konsortium
3 Min. lesen
CEO Wilson bleibt an Bord

EA verteidigt kreative Freiheit trotz Mega-Deal mit „Saudi-Kushner“-Konsortium

Nach dem 55-Milliarden-Dollar-Verkauf an Saudi-Arabiens PIF betont Electronic Arts, dass das Unternehmen seine kreative Kontrolle behält.

i EA verteidigt kreative Freiheit trotz Mega-Deal mit „Saudi-Kushner“-Konsortium
Artikel von Markus +

Electronic Arts (EA) steht vor einer der größten Übernahmen in der Geschichte der Videospielbranche: Ein Konsortium aus dem saudischen Public Investment Fund (PIF), Silver Lake und Affinity Partners (gegründet von Trump-Schwiegersohn Jared Kushner) will den Publisher für rund 55 Milliarden US-Dollar übernehmen. Doch während weltweit über den Einfluss dieser Investoren spekuliert wird, versucht EA, mit einem internen FAQ die Wogen zu glätten.

EA betont Unabhängigkeit: „Unsere Kultur bleibt bestehen“

In dem Dokument, das sowohl an Mitarbeiter verschickt als auch bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht wurde (via TheGamer.com), geht EA direkt auf die Frage ein, ob sich die Unternehmenskultur durch den Deal ändern werde. Die Antwort ist eindeutig: „Unsere Werte bleiben unverändert. Der Zusammenschluss wird unsere Kultur stärken, nicht verändern.“

CEO Andrew Wilson, der auch nach der Übernahme im Amt bleiben soll, unterstreicht, dass das Konsortium die Vision und das Team von EA unterstützt. Wörtlich heißt es im Schreiben: „Das Konsortium glaubt an unsere Vision, unsere Führung und die Stärke unserer Teams. Sie investieren in EA, weil sie überzeugt sind, dass wir einzigartig positioniert sind, die Zukunft der Unterhaltung zu gestalten.“

EA macht jährlich Milliarden damit: EA Sports FC (26) – Bild: EA Sports

Keine Einflussnahme auf kreative Entscheidungen

Besonders heikel ist die Frage, wie viel Mitsprache das saudisch geführte Investorenkonsortium künftig bei kreativen oder geschäftlichen Entscheidungen haben wird. Laut EA soll sich daran nichts ändern. „Das Konsortium glaubt an unsere Fähigkeit, Spiele, Geschichten und Inhalte zu erschaffen, die ein breites Spektrum an Erfahrungen widerspiegeln und unsere globale Spielergemeinschaft ansprechen.“

Damit will das Unternehmen offenbar Sorgen zerstreuen, dass finanzielle Interessen aus Saudi-Arabien Einfluss auf Inhalte oder kreative Richtungen nehmen könnten – ein Thema, das in der Gaming-Community bereits für Diskussionen sorgt.

Gerüchte über finanzielle Probleme wies EA im FAQ ebenfalls zurück. Stattdessen sei das Unternehmen in einer „starken finanziellen Position“. Der Deal diene nicht der Rettung, sondern dem Wachstum: Man wolle „schneller agieren und neue globale Chancen erschließen“.

Zudem verspricht EA, dass aktuell keine Entlassungen geplant seien: Ein wichtiges Signal in einer Zeit, in der viele große Publisher Personal abbauen. Auch beim Thema KI-Integration gibt sich der Konzern optimistisch: Künstliche Intelligenz solle die Kreativität der Entwickler erweitern, nicht ersetzen.

Ein Deal mit Signalwirkung

Der geplante Verkauf von EA ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell brisant. Saudi-Arabiens wachsendes Engagement im Gaming-Sektor, sorgt international für Debatten und ethische Fragen.

EA versucht, sich davon klar abzugrenzen: Das Unternehmen will sich weiterhin als unabhängiger, kreativer Akteur präsentieren, auch wenn künftig Milliardäre aus Riad mitverdienen. Sollte der Deal genehmigt werden, dann werden wir sehen wohin sich EA Sports FC, Battlefield, Apex Legends und Co entwickeln werden.

